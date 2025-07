Benfica x Fenerbahçe: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 (26/07)

Benfica e Fenerbahçe se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida amistosa de pré-temporada. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília) no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, que terá transmissão da ESPN e streaming via Disney+.

Ambas as equipes aproveitam a pausa das competições oficiais para testar formações e ritmo de jogo. O Benfica vem de duelos contra times como Chelsea e Bayern, enquanto o Fenerbahçe teve sequência positiva em Portugal com vitórias fora de casa.

Confira nosso palpite, e saiba onde assistir ao vivo este amistoso de hoje.

Benfica x Fenerbahçe Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1. Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.66 na Bet365

Ambas equipes marcam: Não

Palpite 2. Total de gols: mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Superbet

Total de gols: mais de 2.5

Palpite 3. Fenerbahçe marca primeiro - odd pagando 2.20 na Novibet



Para as apostas em Benfica x Fenerbahçe, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas recentes dos dois clubes.

Palpite 1. Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.66

O Benfica sofreu gols em três dos últimos quatro jogos, mesmo tendo enfrentado adversários de níveis variados. Contra o Chelsea, foi vazado quatro vezes após o tempo regulamentar.

O Fenerbahçe, por sua vez, marcou em todos os últimos 10 jogos e costuma manter um padrão ofensivo forte mesmo fora da Turquia. Em amistosos, a tendência de testes defensivos é maior, o que valoriza esse mercado.

Palpite 2. Total de gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85

O Fenerbahçe tem média de 2,67 gols marcados por partida nos últimos três amistosos, com 67% dos jogos acima de 2.5 gols. Já o Benfica aplicou seis gols no Auckland e cedeu quatro contra o Chelsea.

O perfil do duelo é ofensivo, com ambos os lados em busca de ritmo e confiança para a temporada. Por isso, esperamos um placar movimentado.

Veja mais sobre o que são odds e como funcionam.

Palpite 3. Fenerbahçe marca primeiro - odd pagando 2.20

O time turco abriu o placar nos dois jogos mais recentes fora de casa. A equipe tem mostrado bom início de partida, aproveitando erros dos adversários ainda em ajustes defensivos.

Dado que o Benfica sofreu gols antes do intervalo nos últimos dois confrontos, este mercado ganha valor como aposta de risco moderado com potencial retorno.

Benfica x Fenerbahçe - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Benfica x Fenerbahçe na ESPN e via streaming pelo Disney+. A partida está marcada para às 16h00 (horário de Brasília), neste sábado, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Benfica x Fenerbahçe - Amistoso

Benfica x Fenerbahçe - Amistoso

📅 Data: 26/07/2025

26/07/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa

Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa

📺 Onde vai passar: ESPN (TV) e Disney+ (streaming)



Benfica x Fenerbahçe - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Não houve confrontos entre Benfica e Fenerbahçe nos últimos três anos.

Benfica x Fenerbahçe: quem ganha? - Melhores odds

O Benfica tem aproximadamente 44,4% de chances de vitória, enquanto o Fenerbahçe aparece com 31,25%. O empate representa 33,33% de chance.



Benfica vence - Odd de 2.25 na Superbet



Empate - Odd de 3.00 na Superbet



Fenerbahçe vence - Odd de 3.20 na Superbet



As apostas devem ser feitas com responsabilidade e moderação. Entenda mais sobre Jogo Responsável.