Benfica x Chelsea: Palpite Placar Exato Mundial de Clubes FIFA 2025 - 28/06

A pequena diferença entre as odds (de 5.60 até 9.40) mostra que o mercado espera um jogo travado e decidido nos detalhes, com diversos placares "magros" sendo considerados possíveis. Isso reforça ainda mais o valor do 1x1 como palpite equilibrado, com boa chance de acerto e retorno interessante.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025

Benfica x Chelsea: Odds de Hoje

A partida decisiva pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA está marcada para às 17h (horário de Brasília), deste sábado, dia 28 de junho no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Você ainda pode conferir mais opções para apostar em Benfica x Chelsea, como Odds altas e estatísticas das equipes no Mundial de Clubes.

Não se esqueça das regras de Jogo Responsável. Encare os palpites como entretenimento e nunca como forma de obter renda extra.