Benfica x Chelsea: Palpite com Odds +5 - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 28/06

Benfica x Chelsea: Palpite Odds +5

Palpite 1: 1º Tempo - Total de Gols Chelsea - Mais de 1.5 - Odd de 5.16 na Esportes da Sorte

1º Tempo - Total de Gols Chelsea - Mais de 1.5 - Odd de 5.16 na Esportes da Sorte Palpite 2: Marcar a qualquer momento - Pedro Neto - Odd de 5.44 Betnacional

Marcar a qualquer momento - Pedro Neto - Odd de 5.44 Betnacional Palpite 3: Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.85 na Superbet

Com odds 5+ a recompensa é alta e o risco é moderado-alto. A probabilidade de ocorrer é menor, logo o risco é maior.

*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

No Mundial de Clubes, partidas de fase eliminatória costumam começar com equipes tentando impor ritmo logo no início, especialmente times com tradição europeia como o Chelsea.