Benfica x Chelsea: Palpite e Onde Assistir - Mundial de Clubes FIFA - 28/06

*As odds estão sujeitas a alterações.

Palpite 1: Chutes no Gol - Enzo Fernandez - Mais de 0.5

Enzo Fernández é o maestro do meio‑campo do Chelsea: distribui jogo, chega ao ataque e costuma finalizar com precisão. Em partidas decisivas como as oitavas do Mundial, é provável que chegue ao gol adversário com mais frequência, buscando infiltrações ou arremates de fora da área.

O jogador argentino tem 6 finalizações neste Mundial de Clubes da FIFA, uma média de 2 finalizações por jogo. Assim, a odd de 2.72 reflete essa expectativa, que Fernández tente pelo menos um chute certo na direção do gol adversário ao longo dos 90 minutos.