Benfica x Bayern de Munique: Palpites de Placar Exato - Mundial de Clubes

A partida entre Benfica e Bayern de Munique, válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes FIFA 2025, acontecerá na terça-feira, 24 de junho, às 16h00 (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA).

O confronto reúne duas equipes com forte capacidade ofensiva e bons índices defensivos, o que torna o mercado de placar exato uma opção desafiadora e atraente para apostadores que buscam odds diferenciadas.