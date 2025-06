Benfica x Bayern de Munique: Palpites Odds Altas - Mundial de Clubes

O jogo decisivo entre Benfica e Bayern de Munique, válido pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes 2025, será realizado na terça-feira, 24 de junho, às 16h00 (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Se você busca grande retorno, selecionamos três apostas com odds acima de 5 na Superbet.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpites para Benfica x Bayern com Odds Altas

O jogo entre portugueses e alemães vale, para o Benfica, a passagem à próxima fase do Mundial de Clubes. O Bayern, que venceu os dois primeiros jogos, está classificado. Um empate faz com que ambos os times avancem.