Benfica x Bayern de Munique: Palpite, Onde Assistir - Mundial de Clubes - 24/06

Benfica x Bayern de Munique: confira os palpites para o jogo no Estádio Bank of America Stadium, em Charlotte, North Carolina, no dia 24 de junho de 2025, às 16:00, pelo Mundial de Clubes da FIFA.

Benfica x Bayern de Munique - Mundial de Clubes



⚽ Ambas Equipas Marcam: Sim



⚽ Resultado Final: Vitória do Bayern



⚽ Intervalo/Final de Jogo: Bayern/Bayern



⚽ Total de Gols: +2,5



⚽ Resultado Correto: Benfica 1 x 3 Bayern



Usamos estatística e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites.

Dicas ao leitor: busque por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde pode encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Benfica x Bayern de Munique - Onde Assistir

A transmissão da partida será relizada pela Globo, pelo SporTV, pela CazéTV e pela DAZN. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.