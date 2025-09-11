Assine UOL
Liga Profesional Argentina - Argentina
San Martin S.J.
Belgrano Cordoba x San Martín: Palpite: Odds 10+, Onde Assistir, Liga Argentina 11/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Belgrano Cordoba x San Martin S.J.? Então, você chegou ao lugar certo! A partida desta quinta-feira, 11 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Julio C. Villagra, promete muita emoção pela Liga Argentina.


O Belgrano Cordoba busca se recuperar na competição, enquanto o San Martin S.J. quer somar pontos importantes fora de casa. Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites, odds atualizadas, estatísticas detalhadas e tudo o que você precisa saber para apostar.


Acompanhe nossa análise completa e descubra as melhores oportunidades para suas apostas esportivas. Confira também onde assistir ao vivo e as escalações das equipes!


Belgrano Cordoba x San Martin S.J. Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com base em análises e estatísticas. Nossa intenção é te dar aquele empurrãozinho para você fazer a aposta certa e lucrar com o confronto.



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.25

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.75


Com base nessas dicas, você pode montar sua estratégia de apostas e aumentar suas chances de ganhar.


Palpites Alternativos Belgrano Cordoba x San Martin S.J.


Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este confronto:



  • Handicap Asiático: Belgrano Cordoba -0.5 - odd 1.90

  • Resultado Correto: 2 x 1 para Belgrano Cordoba - odd 8.00

  • Jogador a marcar: Pablo Vegetti - odd 3.50


Essas opções podem ser interessantes para quem gosta de diversificar suas apostas e buscar maiores retornos.


Super Palpites Belgrano Cordoba x San Martín de San Juan


Para os apostadores mais ousados, temos algumas sugestões de super palpites que podem trazer ótimos lucros. Lembre-se de que, apesar do potencial de retorno, essas apostas envolvem um risco maior.



  • Vencedor e Ambas as Equipes Marcam: Belgrano Cordoba e Sim - odd 4.50

  • Placar Exato: 3 x 2 para San Martin S.J. - odd 25.00

  • Virada no Placar: San Martin S.J. vence após estar perdendo - odd 10.00


Avalie cuidadosamente as estatísticas e o momento das equipes antes de decidir por essas apostas.


💰 Palpites de Odds Baixas Belgrano Cordoba x San Martin S.J.


Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, as odds baixas podem ser uma boa opção.



  • Dupla Chance: Belgrano Cordoba ou Empate - odd 1.35 🟢 Baixo Risco

  • Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70 🟢 Baixo Risco


Essas apostas são ideais para quem prefere uma abordagem mais conservadora.


⚖️ Palpites de Odds Médias Belgrano Cordoba x San Martin S.J.


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante.



  • Ambos os times marcam: Sim - odd 2.25 🟡 Médio Risco

  • Resultado da partida: Empate - odd 3.20 🟡 Médio Risco


Analise o desempenho das equipes e as estatísticas para tomar a melhor decisão.


🚀 Palpites de Odds Altas Belgrano Cordoba x San Martin S.J.


Se você busca grandes emoções e a chance de multiplicar sua banca, as odds altas são ideais. Prepare-se para um jogo com potencial para grandes surpresas!



  • Vencedor da partida: San Martin S.J. - odd 4.50 🔴 Alto Risco

  • Placar Exato: 1 x 2 para San Martin S.J. - odd 10.00 🔴 Alto Risco


Aposte com responsabilidade e esteja ciente dos riscos envolvidos.


Belgrano Cordoba x San Martin S.J.: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes para não perder nada do confronto.



  • Data: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

  • Horário: 20h (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Julio C. Villagra, em Córdoba, Argentina.

  • Competição: Liga Argentina.

  • Onde assistir: Disney+


Como Belgrano Cordoba e San Martin S.J. Chegam Para o Confronto


O Belgrano Cordoba busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Liga Argentina. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o San Martin S.J., embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Belgrano Cordoba


O Belgrano Cordoba teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Liga Argentina.



  • ✅ Belgrano Cordoba 2x1 Al Wahda - Liga Argentina

  • ✅ Al-Ahli 1x3 Belgrano Cordoba - Liga Argentina

  • 🟡 Belgrano Cordoba 0x0 Damac - Liga Argentina

  • ❌ Al Kholood 1x0 Belgrano Cordoba - Liga Argentina

  • ✅ Belgrano Cordoba 2x1 Al Hkaleej - Liga Argentina


Últimos Jogos do San Martin S.J.


O San Martin S.J. vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o San Martin S.J.. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Al-Raed 1x2 San Martin S.J. - Liga Argentina

  • ✅ San Martin S.J. 2x0 Al-Fayha - Liga Argentina

  • ❌ Al-Ahli 4x1 San Martin S.J. - Liga Argentina

  • ✅ San Martin S.J. 1x0 Belgrano Cordoba - Liga Argentina

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4x1 San Martin S.J. - Liga Argentina


Nossa Opinião para Belgrano Cordoba x San Martin S.J.


A partida entre Belgrano Cordoba e San Martin S.J. promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória. O Belgrano Cordoba, jogando em casa, deve ter uma leve vantagem, mas o San Martin S.J. tem mostrado um bom desempenho.


Nossa dica é apostar em um jogo com gols, com ambos os times balançando as redes. Acreditamos que a partida será disputada, com chances para os dois lados.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Belgrano Cordoba x San Martin S.J.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Belgrano Cordoba x San Martin S.J.: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
3 - 1
Belgrano Cordoba
2022 Primera Nacional
Belgrano Cordoba
2 - 0
San Martin S.J.
2020 Primera Nacional
San Martin S.J.
0 - 0
Belgrano Cordoba
2019 Primera Nacional
San Martin S.J.
0 - 1
Belgrano Cordoba
2019 Primera Nacional
Belgrano Cordoba
1 - 1
San Martin S.J.

Ver mais Ver menos
