Belgrano Córdoba x Racing Club: Palpite, Onde Assistir, Liga Argentina

Belgrano Coódoba x Racing Club: Confira os palpites para o jogo pela Liga Argentina. Saiba onde assistir, horário, dicas de apostas ao vivo, onde assistir e as escalações oficiais.

A partida entre Belgrano Córdoba e Racing Club apresenta odds bastante equilibradas e nossos palpites para o jogo têm isso em consideração.

Avaliando casas de apostas, há leve favoritismo para o Racing na vitória seca (2.39), mas com valores altos em todas as opções, indicando um jogo imprevisível e travado.

O mercado de gols também aponta para um duelo mais fechado, já que o Menos de 2.5 gols está pagando apenas 1.63. É um indicativo forte de que as casas esperam um placar magro.

Veja então nossos palpites para o Belgrano Córdoba x Racing.

Belgrano Córdoba x Racing: Palpite Pela Liga Argentina



✅ Dupla Chance: Empate ou Racing - odd 1.40 ( Esportes da Sorte )

⚠️ Menos de 2.5 gols - 1.65 - ( Superbet )

🧤 1º Tempo: Menos de 0.5 gol - 2.48 (Alfabet)



Justificativas

Palpite 1: Com um elenco mais experiente e bons resultados recentes, o Racing tem tudo para ao menos pontuar fora de casa.

Palpite 2: Os dois times têm histórico de jogos truncados e defesas sólidas. A baixa cotação reforça o favoritismo desse cenário.

Palpite 3: Alta odd para um palpite realista, considerando que ambas as equipes são cautelosas no início das partidas.

🔥 5 Palpites de Odds Altas



🎯 Placar Exato: 1x1 – 5.13

Combinação de equilíbrio, tensão e resultado que satisfaz os dois lados.

💥 Ambos os Tempos com Mais de 1.5 gols – 5.12

Arriscado, mas com ótimo retorno se o jogo sair do script defensivo.

🧱 Belgrano vence no intervalo e empate no final – 14.05

Palpite ousado para quem busca variação com padrão de jogo em queda.

⏱️ Primeiro Gol no 2º Tempo – 2.62

Um jogo travado no início pode se soltar só depois do intervalo.

🧨 CA Belgrano Mais de 1.5 Gols – 2.56

Apesar de underdog, o time da casa pode surpreender se for eficiente ofensivamente.



*Odd coletadas no Esportes da Sorte, mas lembre sempre: as casas de apostas podem alterar as odds sem aviso prévio.

📌 Para quem aposta, esse é o tipo de confronto que pede cautela e criatividade nos mercados alternativos.



O valor pode estar nas apostas combinadas, em gols por tempo ou ambas marcam. A seguir, confira palpites de destaque e sugestões com odds mais ousadas.



Belgrano Córdoba x Racing Club: Onde Assistir

O jogo Belgrano Córdoba x Racing pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo