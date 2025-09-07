Bélgica x Cazaquistão: Palpite, Odds +36, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Bélgica x Cazaquistão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Bélgica e Cazaquistão se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Lotto Park, Bruxelas. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em ESPN.

⚡ O confronto coloca frente a frente a eficácia e criatividade ofensiva da Bélgica contra um Cazaquistão que precisa surpreender para se manter vivo na corrida pela qualificação.

Palpites de Bélgica x Cazaquistão: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Bélgica (1.07)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.34)



🎯 Bélgica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.43)



Palpites Alternativos Bélgica x Cazaquistão



🎯 Bélgica total de gols: Mais de 2.5 (1.47)



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.36)



🎯 Resultado Exato: 3-0 (4.83)



Super Palpite Bélgica x Cazaquistão



🚀 Bélgica para vencer por 3+ gols de diferença: 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias Bélgica x Cazaquistão



🎯 Bélgica total de gols - Mais de 3.5: 2.18



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.92



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.85



🚀 Palpites de Odds Altas Bélgica x Cazaquistão



🎯 Vitória do Cazaquistão: 36.20



🎯 Empate: 11.75



🎯 Resultado Exato: 1-1: 23.60



Bélgica x Cazaquistão: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Bélgica x Cazaquistão - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bruxelas



📺 Transmissão: ESPN



Bélgica x Cazaquistão: Escalações prováveis

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Jérémy Doku, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Malick Fofana, Lois Openda.

Cazaquistão: Temirlan Anarbekov; Alibek Kasym, Sergey Malyi, Nuraly Alip, Bagdat Kairov; Damir Kassabulat, Ramazan Orazov, Yan Vorogovskiy, Dastan Satpaev; Maksim Samorodov, Galymzhan Kenzhebek.

Como Bélgica e Cazaquistão Chegam Para o Confronto

A Bélgica entra como grande favorita neste duelo, ocupando a 3ª posição do grupo com 7 pontos em 3 jogos. A seleção soma 2 vitórias e 1 empate, mostrando força ofensiva ao marcar 11 gols, contra apenas 4 sofridos.

Com uma impressionante média de 3,67 gols por partida e cerca de 19,7 chutes por jogo, os belgas destacam-se como uma das potências do grupo. Nomes como Kevin De Bruyne, presença constante no onze inicial, e Youri Tielemans, já com 3 gols, têm sido determinantes.

O Cazaquistão, por outro lado, aparece na 4ª posição com 3 pontos em 4 jogos, resultado de 1 vitória e 3 derrotas. A equipa marcou apenas 3 gols e sofreu 5, o que evidencia fragilidades ofensivas e limitações frente a adversários de maior peso.

Sua média é de apenas 0,75 gol por jogo, ainda que jogadores como Maksim Samorodov, artilheiro da equipa com 1 gol, tentem desequilibrar.