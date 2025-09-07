Assine UOL
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Kazakhstan
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Bélgica x Cazaquistão: Palpite, Odds +36, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Bélgica x Cazaquistão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Bélgica e Cazaquistão se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Lotto Park, Bruxelas. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em ESPN.


⚡ O confronto coloca frente a frente a eficácia e criatividade ofensiva da Bélgica contra um Cazaquistão que precisa surpreender para se manter vivo na corrida pela qualificação.


Palpites de Bélgica x Cazaquistão: Nossas 3 Melhores Dicas 



  • 🎯 Vitória da Bélgica (1.07)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.34)

  • 🎯 Bélgica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.43)


Palpites Alternativos Bélgica x Cazaquistão



  • 🎯 Bélgica total de gols: Mais de 2.5 (1.47)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.36)

  • 🎯 Resultado Exato: 3-0 (4.83)


Super Palpite Bélgica x Cazaquistão



  • 🚀 Bélgica para vencer por 3+ gols de diferença: 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias Bélgica x Cazaquistão



  • 🎯 Bélgica total de gols - Mais de 3.5: 2.18

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.92

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 1.85


🚀 Palpites de Odds Altas Bélgica x Cazaquistão



  • 🎯 Vitória do Cazaquistão: 36.20

  • 🎯 Empate: 11.75

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 23.60


Bélgica x Cazaquistão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Bélgica x Cazaquistão - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 07/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bruxelas

  • 📺 Transmissão: ESPN


Bélgica x Cazaquistão: Escalações prováveis


Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Jérémy Doku, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Malick Fofana, Lois Openda.


Cazaquistão: Temirlan Anarbekov; Alibek Kasym, Sergey Malyi, Nuraly Alip, Bagdat Kairov; Damir Kassabulat, Ramazan Orazov, Yan Vorogovskiy, Dastan Satpaev; Maksim Samorodov, Galymzhan Kenzhebek.


Como Bélgica e Cazaquistão Chegam Para o Confronto


A Bélgica entra como grande favorita neste duelo, ocupando a 3ª posição do grupo com 7 pontos em 3 jogos. A seleção soma 2 vitórias e 1 empate, mostrando força ofensiva ao marcar 11 gols, contra apenas 4 sofridos.


Com uma impressionante média de 3,67 gols por partida e cerca de 19,7 chutes por jogo, os belgas destacam-se como uma das potências do grupo. Nomes como Kevin De Bruyne, presença constante no onze inicial, e Youri Tielemans, já com 3 gols, têm sido determinantes.


O Cazaquistão, por outro lado, aparece na 4ª posição com 3 pontos em 4 jogos, resultado de 1 vitória e 3 derrotas. A equipa marcou apenas 3 gols e sofreu 5, o que evidencia fragilidades ofensivas e limitações frente a adversários de maior peso.


Sua média é de apenas 0,75 gol por jogo, ainda que jogadores como Maksim Samorodov, artilheiro da equipa com 1 gol, tentem desequilibrar.

Belgium x Kazakhstan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Belgium x Kazakhstan: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Kazakhstan
0 - 0
Belgium
2020 Euro Championship
Kazakhstan
0 - 2
Belgium
2020 Euro Championship
Belgium
3 - 0
Kazakhstan

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

