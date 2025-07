Beitar Jerusalem x Sutjeska: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 31/07

O Beitar Jerusalem recebe o Sutjeska nesta quinta-feira, 31 de julho, às 14h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da Segunda Pré-Eliminatória da Liga Conferência. A partida será disputada no Stadionul Ilie Oană, na Romênia, com transmissão ao vivo pela CazéTV no YouTube.

Na ida, o Beitar venceu por 2 a 1 fora de casa e agora joga com a vantagem do empate. Já o Sutjeska precisa de dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal.

A seguir, confira nosso palpite para Beitar x Sutjeska, os mercados mais promissores, odds, onde assistir e como chegam os times.

Palpites de Beitar Jerusalem x Sutjeska: Nossas 3 Melhores Dicas

A vantagem construída fora de casa dá ao Beitar tranquilidade para jogar no erro do adversário. O Sutjeska terá que se expor e isso pode abrir espaços para os contra-ataques. Com base nisso, veja os melhores palpites para este jogo decisivo.



🎯 Vitória do Beitar Jerusalem - odd 1.22



🎯 Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.76



🎯 Ambas equipes marcam: Não - odd 1.46



Palpites Alternativos Beitar Jerusalem x Sutjeska

Agora vamos a mercados alternativos, interessantes para quem já tem um pouco mais de experiência em apostas. Considerando o desempenho recente e a necessidade do Sutjeska de marcar gols, essas opções também fazem sentido.



🎯 Beitar marcar mais de 2.5 gols - odd 2.27



🎯 Placar exato 2-0 Beitar - odd 4.40



🎯 Sutjeska menos de 0.5 gols - odd 1.56



💰 Palpites de Odds Baixas Beitar Jerusalem x Sutjeska

Essas opções são mais conservadoras, mas ainda oferecem retorno com boas chances de acerto.



🔵 Dupla chance: Beitar ou empate (1X) - odd 1.05



🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.34 (em casas similares)



🟡 Vitória no 1º tempo: Beitar - odd 1.61



⚖️ Palpites de Odds Médias Beitar Jerusalem x Sutjeska

Aqui indicamos mercados com bom equilíbrio entre risco e retorno. Vale ficar de olho nessas possibilidades.



🔵 Resultado Exato: 3-0 Beitar - odd 5.80



🟢 Beitar vencer e não sofrer gols - odd 2.00 (estimativa)



🟡 Empate no 1º tempo - odd 2.48



🚀 Palpites de Odds Altas Beitar Jerusalem x Sutjeska

Para quem busca apostas com grande retorno, mesmo que com mais risco, aqui vão algumas sugestões.



🔵 Placar exato 3-1 Beitar - odd 11.00



🟢 Mais de 4.5 gols - odd 6.00 (estimativa)



🟡 Sutjeska vencer por 1-0 - odd 19.00



Informações do Jogo: Beitar Jerusalem x Sutjeska - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Beitar Jerusalem x Sutjeska - Liga Conferência

📅 Data: 31/07/2025

⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadionul Ilie Oană, Romênia

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)



Como Beitar Jerusalem e Sutjeska Chegam Para o Confronto

O Beitar chega com moral elevada após a vitória fora de casa por 2 a 1. Apesar da temporada anterior irregular, o time parece ter encontrado um bom momento. São duas vitórias seguidas, uma delas sobre o Maccabi Haifa, e o setor ofensivo mostra mais entrosamento. A média de 2 gols por jogo nos últimos compromissos pela Liga Conferência reforça essa confiança.

O Sutjeska, por outro lado, precisa correr atrás do prejuízo. A equipe até venceu o Dinamo Brest fora de casa por 2 a 0 na fase anterior, mas mostrou muita instabilidade no sistema defensivo, sofrendo gols em boa parte das últimas partidas. Com a necessidade de marcar pelo menos dois gols, o time deve se lançar ao ataque, o que pode deixá-lo vulnerável atrás.