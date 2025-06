Beijing Guoan x Yunnan Yukun: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Chinês - 30/06

Beijing Guoan x Yunnan Yukun: confira palpites para o jogo no Workers' Stadium, em Beijing, no dia 30 de junho de 2025, às 08:35 horário de Brasília. A partida é válida pelo Campeonato Chinês.

Beijing Guoan x Yunnan Yukun - Palpites

- ⚽ Ambas Equipas Marcam: Sim

- ⚽ Resultado Final: Vitória do Beijing Guoan

- ⚽ Handicap Asiático: Beijing Guoan +1.5

- ⚽ Total de Gols: Mais de 2.5

- ⚽ Resultado Correto: 3-1 para o Beijing Guoan

Explicação: Com base na forma recente das equipes e confrontos anteriores, acreditamos que ambas as equipes vão marcar, com o Beijing Guoan saindo vitorioso, mas com uma margem apertada de gols.

Dicas: Procure também mercados de escanteios e cartões, que podem oferecer boas oportunidades de apostas e odds interessantes.

Beijing Guoan x Yunnan Yukun - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.