Bedworth United
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
FA Trophy - United Kingdom
The Oval
Darlaston Town
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
3.9
2
5.6
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 04:30

Bedworth United x Darlaston Town: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, FA Trophy, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Bedworth United x Darlaston Town: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Bedworth United e Darlaston Town se enfrentam no sábado, 06 de setembro, pela FA Trophy de 2025. A bola vai rolar às 11:00 (horário de Brasília) no The Oval, em Bedworth. O duelo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet.


O Bedworth United busca a vitória para se recuperar na temporada. Já o Darlaston Town tenta surpreender e mostrar sua força fora de casa.


Palpites de Bedworth United x Darlaston Town: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.40


Palpites Alternativos Bedworth United x Darlaston Town



  • 🎯 Bedworth United Vence e Ambos Marcam - odd 4.50

  • 🎯 Darlaston Town Vence e Ambos Marcam - odd 5.00

  • 🎯 Placar Exato: 2-2 - odd 12.00


Super Palpites Bedworth United x Darlaston Town



  • 🚀 Jogador a marcar a qualquer momento - odd 7.00+ - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Bedworth United x Darlaston Town



  • 🔵 Empate Anula Aposta - Bedworth United - odd 2.00

  • 🟢 Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.45

  • 🟡 Bedworth United para marcar o primeiro gol - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Bedworth United x Darlaston Town



  • 🔵 Resultado Correto: 2-1 para Bedworth United - odd 3.80

  • 🟢 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.70

  • 🟡 Bedworth United - Handicap Asiático -0.5 - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Bedworth United x Darlaston Town



  • 🔵 Resultado Correto: 1-3 para Darlaston Town - odd 8.00

  • 🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 6.50

  • 🟡 Darlaston Town para vencer sem sofrer gol - odd 5.50


Bedworth United x Darlaston Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Bedworth United x Darlaston Town - FA Trophy 2025

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Oval, Bedworth, Warwickshire

  • 📺 Transmissão: Novibet


Como Bedworth United e Darlaston Town Chegam Para o Confronto


O Bedworth United precisa da vitória para melhorar sua colocação na competição e ganhar confiança. A equipe deve aproveitar o fator casa para impor seu ritmo de jogo.


Já o Darlaston Town, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Bedworth United


O Bedworth United vem mostrando um desempenho irregular. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Trophy.



  • ❌ Bedworth United 2x1 Basford United - FA Trophy

  • ✅ Coventry Sphinx 1x3 Bedworth United - FA Trophy

  • ❌ Bedworth United 2x1 Bourne Town - FA Trophy

  • ❌ AFC Rushden & Diamonds 2x1 Bedworth United - FA Trophy

  • ❌ Bedworth United 1x0 Atherstone Town - FA Trophy


Últimos Jogos do Darlaston Town


O Darlaston Town tem alternado resultados, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Darlaston Town. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Witton Albion 1x2 Darlaston Town - FA Trophy

  • ❌ Pershore Town 2x1 Darlaston Town - FA Trophy

  • ❌ Leicester Road 1x0 Darlaston Town - FA Trophy

  • 🟡 Darlaston Town 1x1 Sporting Khalsa - FA Trophy

  • ✅ Grantham Town 1x0 Darlaston Town - FA Trophy


Nossa Opinião para Bedworth United x Darlaston Town


Com base nos dados, o jogo promete ser disputado. O Bedworth United busca a recuperação, mas o Darlaston Town pode surpreender.


Acreditamos em um jogo com gols, com chances para ambos os lados. Fique de olho nos mercados de ambas as equipes marcam e total de gols.

Bedworth United x Darlaston Town: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.9
Bedworth United x Darlaston Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bedworth United x Darlaston Town: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Non League Div One - Northern Midlands
Darlaston Town
1 - 0
Bedworth United
2024 Non League Div One - Northern Midlands
Bedworth United
3 - 1
Darlaston Town

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bedworth United
Empate
Darlaston Town

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

