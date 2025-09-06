- E
Bedworth United x Darlaston Town: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, FA Trophy, 06/09
Bedworth United x Darlaston Town: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Bedworth United e Darlaston Town se enfrentam no sábado, 06 de setembro, pela FA Trophy de 2025. A bola vai rolar às 11:00 (horário de Brasília) no The Oval, em Bedworth. O duelo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet.
O Bedworth United busca a vitória para se recuperar na temporada. Já o Darlaston Town tenta surpreender e mostrar sua força fora de casa.
Palpites de Bedworth United x Darlaston Town: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🎯 Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.40
Palpites Alternativos Bedworth United x Darlaston Town
- 🎯 Bedworth United Vence e Ambos Marcam - odd 4.50
- 🎯 Darlaston Town Vence e Ambos Marcam - odd 5.00
- 🎯 Placar Exato: 2-2 - odd 12.00
Super Palpites Bedworth United x Darlaston Town
- 🚀 Jogador a marcar a qualquer momento - odd 7.00+ - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Bedworth United x Darlaston Town
- 🔵 Empate Anula Aposta - Bedworth United - odd 2.00
- 🟢 Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.45
- 🟡 Bedworth United para marcar o primeiro gol - odd 1.80
⚖️ Palpites de Odds Médias Bedworth United x Darlaston Town
- 🔵 Resultado Correto: 2-1 para Bedworth United - odd 3.80
- 🟢 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.70
- 🟡 Bedworth United - Handicap Asiático -0.5 - odd 2.90
🚀 Palpites de Odds Altas Bedworth United x Darlaston Town
- 🔵 Resultado Correto: 1-3 para Darlaston Town - odd 8.00
- 🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 6.50
- 🟡 Darlaston Town para vencer sem sofrer gol - odd 5.50
Bedworth United x Darlaston Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Bedworth United x Darlaston Town - FA Trophy 2025
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: The Oval, Bedworth, Warwickshire
- 📺 Transmissão: Novibet
Como Bedworth United e Darlaston Town Chegam Para o Confronto
O Bedworth United precisa da vitória para melhorar sua colocação na competição e ganhar confiança. A equipe deve aproveitar o fator casa para impor seu ritmo de jogo.
Já o Darlaston Town, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Bedworth United
O Bedworth United vem mostrando um desempenho irregular. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Trophy.
- ❌ Bedworth United 2x1 Basford United - FA Trophy
- ✅ Coventry Sphinx 1x3 Bedworth United - FA Trophy
- ❌ Bedworth United 2x1 Bourne Town - FA Trophy
- ❌ AFC Rushden & Diamonds 2x1 Bedworth United - FA Trophy
- ❌ Bedworth United 1x0 Atherstone Town - FA Trophy
Últimos Jogos do Darlaston Town
O Darlaston Town tem alternado resultados, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Darlaston Town. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.
- ✅ Witton Albion 1x2 Darlaston Town - FA Trophy
- ❌ Pershore Town 2x1 Darlaston Town - FA Trophy
- ❌ Leicester Road 1x0 Darlaston Town - FA Trophy
- 🟡 Darlaston Town 1x1 Sporting Khalsa - FA Trophy
- ✅ Grantham Town 1x0 Darlaston Town - FA Trophy
Nossa Opinião para Bedworth United x Darlaston Town
Com base nos dados, o jogo promete ser disputado. O Bedworth United busca a recuperação, mas o Darlaston Town pode surpreender.
Acreditamos em um jogo com gols, com chances para ambos os lados. Fique de olho nos mercados de ambas as equipes marcam e total de gols.
Bedworth United x Darlaston Town: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bedworth United x Darlaston Town: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bedworth United x Darlaston Town: Confrontos Diretos
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
