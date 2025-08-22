- V
Bayern x Leipzig: Palpite, Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, Bundesliga, 22/08
Bayern x Leipzig: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A Bundesliga arranca na Allianz Arena de Munique com o Bayern a receber o Leipzig nesta sexta-feira (22/08), pelas 15h30 (horário de Brasília).
O Bayern joga diante da torcida para confirmar seu favoritismo, enquanto o Leipzig chega buscando surpreender e mostrar que pode brigar pelas primeiras posições.
Este é um embate intenso entre dois times poderosos na Bundesliga e é de esperar um jogo muito palpitante.
Bayern x Leipzig Palpite - Nossas Melhores Dicas
- Resultado Final: Bayern Munique vence
- Mais de 3.5 gols na partida
- Ambas equipes marcam (sim)
Resultado Final: Bayern vence
Jogando em casa, o Bayern costuma ser dominante, principalmente em jogos grandes. A força ofensiva e a qualidade técnica do elenco dão vantagem clara contra a maioria dos adversários do campeonato.
O Leipzig é competitivo, mas a pressão da Allianz Arena e a força do Bayern em jogos grandes tornam os bávaros favoritos para somar os três pontos.
Mais de 3.5 gols na partida
Encontros entre Bayern e Leipzig geralmente são movimentados, com muitos gols e alta intensidade. Ambos têm estilo ofensivo e não costumam segurar o jogo, o que aumenta a chance de um placar elástico.
Assim, o mercado de mais de 3.5 gols aparece como opção com grande valor, especialmente em um jogo que tende a ser franco e aberto.
Ambas equipes marcam (sim)
Mesmo com favoritismo do Bayern, o Leipzig tem qualidade ofensiva para balançar as redes. A equipe costuma marcar contra os bávaros em confrontos recentes, aproveitando transições rápidas e espaços deixados na defesa.
Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é uma boa alternativa para quem acredita em um jogo disputado e com gols dos dois lados.
Bayern x Leipzig Palpite Odds Altas
Resultado Correto: Bayern vence 3 a 1
Esse é uma linha muito atrativa pois a Bet365 tem uma odd pagando 10.00 na vitória do Bayern com resultado correto por 3 a 1.
Resultado Correto Intervalo: Bayern vence 2 a 0
A Bet365 tem uma odd pagando 5.50 caso o apostador tente seu palpite de vitória no primeiro tempo pelo Bayern por 2 a 0.
Bayern x Leipzig: Desempenho na época
Bayern
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 1 vitória (100%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 2 golos marcados (média de 2 por jogo)
- 🥅 1 golo sofrido (média de 1 por jogo)
Leipzig
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 1 vitória (100%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 4 golos marcados (média de 4 por jogo)
- 🥅 2 golos sofridos (média de 2 por jogo)
Bayern x Leipzig: Retrospecto Últimos 5 Confrontos
- 03/05/2025 Leipzig 3-3 Bayern Bundesliga 24/25🤝 Empate
- 20/12/2024 Bayern 5-1 Leipzig Bundesliga 24/25✅ Vitória do Bayern
- 24/02/2024 Bayern 2-1 Leipzig Bundesliga 23/24✅ Vitória do Bayern
- 30/09/2023 Leipzig 2-2 Bayern Bundesliga 23/24🤝 Empate
- 12/08/2023 Bayern 0-3 Leipzig Supercopa 2023 ✅ Vitória do Leipzig
Bayern x Leipzig: Onde Assistir
O jogo passa na CazéTV (Youtube), Disney+ Premium Brazil e Canal Goat (Youtube). Também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Bayern x Leipzig pela Bundesliga
- 📅 Data: 22 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha
- 📺 Onde vai passar: CazéTV (Youtube), Disney+ Premium Brazil, Canal Goat (Youtube) e Novibet (streaming).
Bayern x Leipzig: Escalações prováveis
Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Michael Olise; Luis Díaz, Harry Kane.
Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Xavi Simons, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Yan Diomande; Lois Openda, Antonio Nusa.
Bayern München x RB Leipzig: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bayern München x RB Leipzig: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bayern München x RB Leipzig: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
