Bayern x Leipzig: Palpite, Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, Bundesliga, 22/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Bayern x Leipzig: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


A Bundesliga arranca na Allianz Arena de Munique com o Bayern a receber o Leipzig nesta sexta-feira (22/08), pelas 15h30 (horário de Brasília).


O Bayern joga diante da torcida para confirmar seu favoritismo, enquanto o Leipzig chega buscando surpreender e mostrar que pode brigar pelas primeiras posições.


Este é um embate intenso entre dois times poderosos na Bundesliga e é de esperar um jogo muito palpitante.


Bayern x Leipzig Palpite - Nossas Melhores Dicas



  • Resultado Final: Bayern Munique vence

  • Mais de 3.5 gols na partida

  • Ambas equipes marcam (sim)


Resultado Final: Bayern vence


Jogando em casa, o Bayern costuma ser dominante, principalmente em jogos grandes. A força ofensiva e a qualidade técnica do elenco dão vantagem clara contra a maioria dos adversários do campeonato.


O Leipzig é competitivo, mas a pressão da Allianz Arena e a força do Bayern em jogos grandes tornam os bávaros favoritos para somar os três pontos.


Mais de 3.5 gols na partida


Encontros entre Bayern e Leipzig geralmente são movimentados, com muitos gols e alta intensidade. Ambos têm estilo ofensivo e não costumam segurar o jogo, o que aumenta a chance de um placar elástico.


Assim, o mercado de mais de 3.5 gols aparece como opção com grande valor, especialmente em um jogo que tende a ser franco e aberto.


Ambas equipes marcam (sim)


Mesmo com favoritismo do Bayern, o Leipzig tem qualidade ofensiva para balançar as redes. A equipe costuma marcar contra os bávaros em confrontos recentes, aproveitando transições rápidas e espaços deixados na defesa.


Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é uma boa alternativa para quem acredita em um jogo disputado e com gols dos dois lados.


Bayern x Leipzig Palpite Odds Altas


Resultado Correto: Bayern vence 3 a 1


Esse é uma linha muito atrativa pois a Bet365 tem uma odd pagando 10.00 na vitória do Bayern com resultado correto por 3 a 1.


Resultado Correto Intervalo: Bayern vence 2 a 0


A Bet365 tem uma odd pagando 5.50 caso o apostador tente seu palpite de vitória no primeiro tempo pelo Bayern por 2 a 0.


Bayern x Leipzig: Desempenho na época


Bayern



  • 1 jogo disputado

  • 1 vitória (100%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 2 golos marcados (média de 2 por jogo)

  • 🥅 1 golo sofrido (média de 1 por jogo)


Leipzig



  • 1 jogo disputado

  • 1 vitória (100%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 4 golos marcados (média de 4 por jogo)

  • 🥅 2 golos sofridos (média de 2 por jogo)


Bayern x Leipzig: Retrospecto Últimos 5 Confrontos



  • 03/05/2025 Leipzig 3-3 Bayern Bundesliga 24/25🤝 Empate

  • 20/12/2024 Bayern 5-1 Leipzig Bundesliga 24/25✅ Vitória do Bayern

  • 24/02/2024 Bayern 2-1 Leipzig Bundesliga 23/24✅ Vitória do Bayern

  • 30/09/2023 Leipzig 2-2 Bayern Bundesliga 23/24🤝 Empate

  • 12/08/2023 Bayern 0-3 Leipzig Supercopa 2023 ✅ Vitória do Leipzig


Bayern x Leipzig: Onde Assistir


O jogo passa na CazéTV (Youtube), Disney+ Premium Brazil e Canal Goat (Youtube). Também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Bayern x Leipzig pela Bundesliga

  • 📅 Data: 22 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha 

  • 📺 Onde vai passar: CazéTV (Youtube), Disney+ Premium Brazil, Canal Goat (Youtube) e Novibet (streaming).


Bayern x Leipzig: Escalações prováveis


Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Michael Olise; Luis Díaz, Harry Kane.


Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Xavi Simons, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Yan Diomande; Lois Openda, Antonio Nusa.

Bayern München x RB Leipzig: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bayern München x RB Leipzig: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Bundesliga
RB Leipzig
3 - 3
Bayern München
2024 Bundesliga
Bayern München
5 - 1
RB Leipzig
2023 Bundesliga
Bayern München
2 - 1
RB Leipzig
2023 Bundesliga
RB Leipzig
2 - 2
Bayern München
2023 Super Cup
Bayern München
0 - 3
RB Leipzig

