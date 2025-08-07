Assine UOL
Bayern München
Tottenham
Bayern Munique x Tottenham: Melhores Palpites, Odds Altas – Amistoso 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O confronto entre Bayern Munique e Tottenham promete agitar os apostadores nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em mais um Amistoso de Clubes que serve como preparação para a temporada 2025/26.


Com odds altamente atrativas e características distintas entre as duas equipes, o duelo apresenta oportunidades de valor para apostas em mercados como resultado exato, gols, ambas marcam e handicaps asiáticos. O Bayern, mesmo em pré-temporada, continua demonstrando grande poder ofensivo, enquanto o Tottenham, em reconstrução, alterna boas atuações com fragilidades defensivas.


Neste cenário, os nossos melhores palpites são baseados no momento das equipes, nas estatísticas recentes e nas odds disponíveis.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Bayern Munique x Tottenham num Amistoso de Clubes

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:30 (Horário Brasília) 

  • 🏟️ Local: Allianz Arena - Munique, Alemanha


Bayern Munique x Tottenham Palpites de Alto Risco



Palpites com odds elevadas, voltados a quem busca retorno expressivo assumindo maiores riscos. Indicados para apostas unitárias ou com stake reduzido.




  • 🔥 Placar Exato: 3x1 Bayern Odds: 9.63

  • 🎯 Tottenham vence e ambas marcam Odds: 8.34

  • 💣 Bayern para vencer nos dois tempos Odds: 3.74

  • 🚀 Mais de 4.5 gols no jogo Odds: 4.39

  • 🎰 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols Odds: 2.53


Bayern Munique x Tottenham Palpite Odds Baixas



Seleções seguras com grande chance de acerto. Úteis para múltiplas ou apostas conservadoras.




  • Bayern Munique vence Odds: 1.46

  • Mais de 2.5 gols no jogo Odds: 1.46

  • 💼 Bayern ou Empate (Dupla Chance) Odds: 1.18

  • 🔒 Bayern sem sofrer gol no 2º tempo Odds: 1.86

  • 🧠 Tottenham marca menos de 1.5 gols Odds: 1.48


Bayern Munique x Tottenham Palpite Odds Médias



Apostas com equilíbrio entre risco e retorno, ideais para compor múltiplas estratégicas ou como entradas principais.




  • Ambas Marcam – Sim Odds: 1.81

  • 💥 Mais de 3.5 gols Odds: 1.66

  • Bayern marca mais de 2.5 gols Odds: 1.89

  • 🎯 1º tempo – Mais de 1.5 gols Odds: 1.73

  • 🧨 Intervalo/final: Bayern/Bayern Odds: 2.05


🎯Palpite Placar Exato Bayern Munique x Tottenham


🔥 Placar Exato: 2x1 para o Bayern Munique - Odds: 8.30 na Esportes da Sorte


A superioridade técnica do Bayern com a possibilidade real de o Tottenham marcar, aproveitando falhas defensivas típicas de pré-temporada. É uma opção com alto valor estatístico, ideal para apostas recreativas com bom retorno.


Bayern Munique x Tottenham: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Bayern München x Tottenham: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Gent - Union St. Gilloise
2
1.64
Portuguesa - Mixto
1
1.57
Inter De Limeira - Marcílio Dias
1
1.9
Múltipla
4.89
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.84
Bayern München x Tottenham: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bayern München x Tottenham: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Tottenham
2 - 3
Bayern München
2024 Friendlies Clubs
Tottenham
1 - 2
Bayern München
2019 UEFA Champions League
Bayern München
3 - 1
Tottenham
2019 UEFA Champions League
Tottenham
2 - 7
Bayern München

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bayern München
Empate
Tottenham

🎯 Jogo Responsável: Apostar com Consciência


Apostas desportivas devem ser encaradas como entretenimento. Ganhar é ótimo, mas saber controlar perdas é essencial para uma experiência saudável.


Dicas importantes de Jogo Responsável:



  • ✅ Defina um limite financeiro antes de apostar

  • 🕒 Nunca aposte para recuperar prejuízos

  • 💳 Use apenas dinheiro destinado ao lazer

  • 🧠 Mantenha o controle emocional

  • ⛔ Evite apostar sob influência de álcool ou emoções fortes

  • 📱 Utilize ferramentas de autoexclusão se necessário



⚠️ Se decidir apostar em Bayern Munique x Tottenham, siga estas recomendações de jogo responsável para garantir uma experiência segura e consciente.


