Bayern de Munique x Hamburgo Palpite; Odds 3+, 8+; Onde Assistir, Bundesliga (13/09)
Buscando palpite para Bayern de Munique x Hamburgo pela Bundesliga? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto acontece no dia 13 de setembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília) e tem transmissão no canal GOAT. Vamos apresentar os melhores palpites e odds +3, +5, +8 e +16
O jogo promete muita emoção, com o Bayern de Munique buscando manter sua posição na parte alta da tabela. Do outro lado, o Hamburgo quer surpreender e somar pontos importantes fora de casa.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Bayern de Munique x Hamburgo, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
Bayern de Munique x Hamburgo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos as melhores dicas de apostas para Bayern de Munique x Hamburgo. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e outros dados relevantes para te dar os melhores palpites.
- 🎯 Vitória do Bayern de Munique - odd 1.35
- 🎯 Mais de 2,5 gols no jogo - odd 1.60
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.90
Com base nas nossas análises, acreditamos que essas são as melhores oportunidades para você apostar no jogo. Mas, fique ligado, pois as odds podem mudar a qualquer momento.
Palpites Alternativos Bayern de Munique x Hamburgo
Além dos palpites principais, separamos algumas apostas alternativas que podem ser interessantes para você.
- Handicap Asiático -1,5 Bayern de Munique: Odd 1.95 - 🟢 Baixo Risco
- Total de escanteios acima de 10,5: Odd 1.80 - 🟡 Médio Risco
Super Palpites Bayern de Munique x Hamburgo
Se você busca odds maiores e quer arriscar um pouco mais, confira os super palpites que separamos para o jogo:
- Bayern de Munique vence por 3 ou mais gols de diferença: Odd 3.20 - 🔴 Alto Risco
- Lewandowski marca a qualquer momento: Odd 2.20 - 🟡 Médio Risco
💰 Palpites de Odds Baixas Bayern de Munique x Hamburgo
Para quem gosta de apostas mais seguras, os palpites de odds baixas são ideais. São apostas com maior probabilidade de acerto, mas com retornos menores.
- Vitória do Bayern de Munique no 1º tempo: Odd 1.80 - 🟢 Baixo Risco
- Total de gols abaixo de 3,5: Odd 1.55 - 🟢 Baixo Risco
- Harry Kane (Probabilidade de marcar a qualquer momento: 1.25) 🟢 Baixo Risco
⚖️ Palpites de Odds Médias Bayern de Munique x Hamburgo
Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante, mas com um pouco mais de risco.
- Ambos os times marcam: Sim: Odd 2.00 - 🟡 Médio Risco
- Total de cartões acima de 4,5: Odd 2.30 - 🟡 Médio Risco
- Mais de 4.5 gols Odd: 2.22 🟡 Médio Risco
🚀 Palpites de Odds Altas Bayern de Munique x Hamburgo
Se você gosta de emoção e busca grandes retornos, os palpites de odds altas são ideais. São apostas com maior risco, mas com potencial de lucro muito maior.
- Empate no primeiro tempo e vitória do Bayern de Munique no segundo: Odd 4.50 - 🔴 Alto Risco
- Hamburgo para vencer o 1º tempo (Odd: 16.28) 🔴 Alto Risco
- Hamburgo para marcar em ambos os tempos - Odd: 8.97 🔴 Alto Risco
Bayern de Munique x Hamburgo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir, as prováveis escalações e tudo sobre a partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Arena, Munique
- Competição: Bundesliga
- A transmissão do jogo será no canal GOAT
Como Bayern de Munique e Hamburgo Chegam Para o Confronto
O Bayern de Munique chega para o jogo buscando manter a boa fase e a liderança na Bundesliga. A equipe tem mostrado um futebol consistente, com um ataque forte e uma defesa sólida, e busca se manter no topo.
Já o Hamburgo, busca surpreender o Bayern e somar pontos importantes fora de casa. Apesar de não ser o favorito, o Hamburgo tem mostrado um bom desempenho, com um ataque eficiente e uma defesa que tem dificultado a vida dos adversários.
Últimos Jogos do Bayern de Munique
O Bayern de Munique vem de uma sequência de vitórias, mostrando sua força na Bundesliga. A equipe tem se mostrado consistente, com um ataque poderoso e uma defesa sólida.
- ✅ Bayern de Munique 2 x 1 RB Leipzig - Bundesliga
- ✅ SV Wehen 1 x 3 Bayern de Munique - Copa da Alemanha
- ✅ Bayern de Munique 4 x 0 VfB Stuttgart - Bundesliga
- ✅ Grasshoppers 1 x 2 Bayern de Munique - Amistoso
- ✅ FC Augsburg 1 x 3 Bayern de Munique - Bundesliga
Últimos Jogos do Hamburgo
O Hamburgo tem apresentado resultados mistos nos últimos jogos, com algumas derrotas e vitórias. A equipe tem se mostrado um pouco instável, mas busca melhorar seu desempenho na Bundesliga.
- ❌ Hamburger SV 1 x 2 FC St. Pauli - Bundesliga
- 🟡 Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Hamburger SV - Bundesliga
- ✅ Pirmasens 1 x 2 Hamburger SV - Copa da Alemanha
- ❌ Mallorca 3 x 1 Hamburger SV - Amistoso
- ❌ Hamburger SV 1 x 0 Lyon - Amistoso
Nossa Opinião para Bayern de Munique x Hamburgo
Diante do momento atual das equipes e do histórico de confrontos, nossa aposta é na vitória do Bayern de Munique, com uma partida com mais de 2,5 gols.
Acreditamos que o Bayern tem mais chances de vencer, mas o Hamburgo pode surpreender e marcar gols. O jogo promete ser emocionante!
Bayern München x Hamburger SV: Palpite do Dia
Bayern München x Hamburger SV: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bayern München x Hamburger SV: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
