Bayern de Munique x Hamburgo Palpite; Odds 3+, 8+; Onde Assistir, Bundesliga (13/09)

Buscando palpite para Bayern de Munique x Hamburgo pela Bundesliga? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto acontece no dia 13 de setembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília) e tem transmissão no canal GOAT. Vamos apresentar os melhores palpites e odds +3, +5, +8 e +16

O jogo promete muita emoção, com o Bayern de Munique buscando manter sua posição na parte alta da tabela. Do outro lado, o Hamburgo quer surpreender e somar pontos importantes fora de casa.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Bayern de Munique x Hamburgo, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Bayern de Munique x Hamburgo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos as melhores dicas de apostas para Bayern de Munique x Hamburgo. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e outros dados relevantes para te dar os melhores palpites.



🎯 Vitória do Bayern de Munique - odd 1.35

- odd 1.35

🎯 Mais de 2,5 gols no jogo - odd 1.60

- odd 1.60

🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.90



Com base nas nossas análises, acreditamos que essas são as melhores oportunidades para você apostar no jogo. Mas, fique ligado, pois as odds podem mudar a qualquer momento.

Palpites Alternativos Bayern de Munique x Hamburgo

Além dos palpites principais, separamos algumas apostas alternativas que podem ser interessantes para você.



Handicap Asiático -1,5 Bayern de Munique: Odd 1.95 - 🟢 Baixo Risco

Odd 1.95 - 🟢 Baixo Risco

Total de escanteios acima de 10,5: Odd 1.80 - 🟡 Médio Risco



Super Palpites Bayern de Munique x Hamburgo

Se você busca odds maiores e quer arriscar um pouco mais, confira os super palpites que separamos para o jogo:



Bayern de Munique vence por 3 ou mais gols de diferença: Odd 3.20 - 🔴 Alto Risco

Odd 3.20 - 🔴 Alto Risco

Lewandowski marca a qualquer momento: Odd 2.20 - 🟡 Médio Risco



💰 Palpites de Odds Baixas Bayern de Munique x Hamburgo

Para quem gosta de apostas mais seguras, os palpites de odds baixas são ideais. São apostas com maior probabilidade de acerto, mas com retornos menores.



Vitória do Bayern de Munique no 1º tempo: Odd 1.80 - 🟢 Baixo Risco

Odd 1.80 - 🟢 Baixo Risco

Total de gols abaixo de 3,5: Odd 1.55 - 🟢 Baixo Risco

Odd 1.55 - 🟢 Baixo Risco

Harry Kane (Probabilidade de marcar a qualquer momento: 1.25) 🟢 Baixo Risco



⚖️ Palpites de Odds Médias Bayern de Munique x Hamburgo

Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante, mas com um pouco mais de risco.



Ambos os times marcam: Sim: Odd 2.00 - 🟡 Médio Risco

Odd 2.00 - 🟡 Médio Risco

Total de cartões acima de 4,5: Odd 2.30 - 🟡 Médio Risco

Odd 2.30 - 🟡 Médio Risco

Mais de 4.5 gols Odd: 2.22 🟡 Médio Risco



🚀 Palpites de Odds Altas Bayern de Munique x Hamburgo

Se você gosta de emoção e busca grandes retornos, os palpites de odds altas são ideais. São apostas com maior risco, mas com potencial de lucro muito maior.



Empate no primeiro tempo e vitória do Bayern de Munique no segundo: Odd 4.50 - 🔴 Alto Risco

Odd 4.50 - 🔴 Alto Risco

Hamburgo para vencer o 1º tempo (Odd: 16.28) 🔴 Alto Risco



Hamburgo para marcar em ambos os tempos - Odd: 8.97 🔴 Alto Risco



Bayern de Munique x Hamburgo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir, as prováveis escalações e tudo sobre a partida.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique

Allianz Arena, Munique

Competição: Bundesliga

Bundesliga

A transmissão do jogo será no canal GOAT



Como Bayern de Munique e Hamburgo Chegam Para o Confronto

O Bayern de Munique chega para o jogo buscando manter a boa fase e a liderança na Bundesliga. A equipe tem mostrado um futebol consistente, com um ataque forte e uma defesa sólida, e busca se manter no topo.

Já o Hamburgo, busca surpreender o Bayern e somar pontos importantes fora de casa. Apesar de não ser o favorito, o Hamburgo tem mostrado um bom desempenho, com um ataque eficiente e uma defesa que tem dificultado a vida dos adversários.

Últimos Jogos do Bayern de Munique

O Bayern de Munique vem de uma sequência de vitórias, mostrando sua força na Bundesliga. A equipe tem se mostrado consistente, com um ataque poderoso e uma defesa sólida.



✅ Bayern de Munique 2 x 1 RB Leipzig - Bundesliga



✅ SV Wehen 1 x 3 Bayern de Munique - Copa da Alemanha



✅ Bayern de Munique 4 x 0 VfB Stuttgart - Bundesliga



✅ Grasshoppers 1 x 2 Bayern de Munique - Amistoso



✅ FC Augsburg 1 x 3 Bayern de Munique - Bundesliga



Últimos Jogos do Hamburgo

O Hamburgo tem apresentado resultados mistos nos últimos jogos, com algumas derrotas e vitórias. A equipe tem se mostrado um pouco instável, mas busca melhorar seu desempenho na Bundesliga.



❌ Hamburger SV 1 x 2 FC St. Pauli - Bundesliga



🟡 Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Hamburger SV - Bundesliga



✅ Pirmasens 1 x 2 Hamburger SV - Copa da Alemanha



❌ Mallorca 3 x 1 Hamburger SV - Amistoso



❌ Hamburger SV 1 x 0 Lyon - Amistoso



Nossa Opinião para Bayern de Munique x Hamburgo

Diante do momento atual das equipes e do histórico de confrontos, nossa aposta é na vitória do Bayern de Munique, com uma partida com mais de 2,5 gols.

Acreditamos que o Bayern tem mais chances de vencer, mas o Hamburgo pode surpreender e marcar gols. O jogo promete ser emocionante!