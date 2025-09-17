Assine UOL
Bayern München
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
UEFA Champions League - World Wide
Chelsea
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
4.33
2
4.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
4.03
2
4.17
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
4
2
4.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.74
x
4.1
2
4.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.74
x
4
2
4.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 12:30

Bayern de Munique x Chelsea: Palpite e Odds, Onde Assistir, Liga dos Campeões

Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Prepare-se para um jogão! Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam em um duelo de gigantes pela Champions League, na quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (horário de Brasília). A partida promete fortes emoções e grandes oportunidades de apostas.


De um lado, o Bayern de Munique, buscando mais uma vitória para se consolidar na competição. Do outro, o Chelsea, que quer mostrar sua força e surpreender fora de casa. O confronto acontece em um dos palcos mais emblemáticos do futebol europeu.


Neste artigo, vamos analisar todos os detalhes para você fazer suas apostas com mais segurança. Descubra os melhores palpites, as odds mais atrativas, onde assistir ao jogo e muito mais.


Bayern de Munique x Chelsea Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar com inteligência, preparamos três dicas quentes para Bayern de Munique x Chelsea, com base em estatísticas e análises.



  • 🎯 Vitória do Bayern de Munique - odd 1.80

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2,5 Gols no Jogo - odd 2.05


Com essas dicas, suas chances de sucesso aumentam. Analisamos o momento de cada equipe, o histórico de confrontos e as odds para trazer os melhores palpites.


Palpites Alternativos Bayern de Munique x Chelsea


Se você busca outras opções de apostas, confira algumas dicas alternativas para Bayern de Munique x Chelsea:



  • Handicap Asiático - Bayern de Munique -1.5 - odd 2.20

  • Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.10

  • Marcar primeiro gol: Bayern de Munique - odd 1.70


Explore diferentes mercados e encontre as apostas que mais combinam com sua estratégia e conhecimento sobre as equipes.


Super Palpites Bayern de Munique x Chelsea


Para os mais ousados, selecionamos alguns super palpites com odds ainda mais atrativas para Bayern de Munique x Chelsea:



  • 🔥 Resultado Exato: Bayern de Munique 3 x 1 Chelsea - odd 10.00

  • 🔥 Artilheiro a qualquer momento: Harry Kane - odd 2.25

  • 🔥 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.50


Aposte com responsabilidade e aproveite as emoções do jogo!


💰 Palpites de Odds Baixas Bayern de Munique x Chelsea


Se você busca apostas mais seguras, com menor risco, confira as opções de odds baixas para Bayern de Munique x Chelsea:



  • 🟢 Vitória ou Empate do Bayern de Munique - odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: O Bayern tem um histórico recente muito positivo e joga em casa.

  • 🟢 Total de Gols - Menos de 3.5 - odd 1.50 Risco: Baixo Justificativa: Confrontos entre as equipes costumam ter poucos gols.


Aposte com responsabilidade e aproveite as emoções do jogo!


⚖️ Palpites de Odds Médias Bayern de Munique x Chelsea


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, as odds médias são uma ótima opção para Bayern de Munique x Chelsea:



  • 🟡 Ambos os times marcam - odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes possuem um bom poder ofensivo.

  • 🟡 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.05 Risco: Médio Justificativa: Expectativa de um jogo com muitos gols.


Aposte com responsabilidade e aproveite as emoções do jogo!


🚀 Palpites de Odds Altas Bayern de Munique x Chelsea


Para os apostadores que gostam de emoção e buscam grandes retornos, confira os palpites de odds altas para Bayern de Munique x Chelsea:



  • 🔴 Vitória do Chelsea - odd 4.50 Risco: Alto Justificativa: O Chelsea pode surpreender, mesmo jogando fora de casa.

  • 🔴 Resultado Exato: 1 x 2 para o Chelsea - odd 12.00 Risco: Alto Justificativa: Cenário improvável, mas com grande potencial de retorno.


Aposte com responsabilidade e aproveite as emoções do jogo!


Bayern de Munique x Chelsea: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir, horário e outras informações importantes sobre o jogo:


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Allianz Arena, Munique - Alemanha

  • Competição: Champions League

  • Onde Assistir: TNT e HBO Max


Como Bayern de Munique e Chelsea Chegam Para o Confronto


Uma análise detalhada do momento atual das equipes é fundamental para suas apostas. Veja como Bayern de Munique e Chelsea chegam para este confronto:


Últimos Jogos do Bayern de Munique


O Bayern de Munique chega para o confronto em excelente fase, com ótimos resultados nas últimas partidas. A equipe tem demonstrado um forte poder ofensivo e uma defesa sólida.



  • ✅ Bayern de Munique 3 x 1 Hamburger SV

  • ✅ FC Augsburg 1 x 2 Bayern de Munique

  • ✅ SV Wehen 1 x 3 Bayern de Munique

  • ✅ Bayern de Munique 2 x 0 RB Leipzig

  • ✅ VfB Stuttgart 1 x 2 Bayern de Munique


Últimos Jogos do Chelsea


O Chelsea, por outro lado, vem em uma fase mais instável, com resultados mistos. A equipe busca encontrar consistência para surpreender na Champions League.



  • ❌ Brentford 2 x 1 Chelsea

  • ✅ Chelsea 2 x 1 Fulham

  • ✅ West Ham 1 x 2 Chelsea

  • 🟡 Chelsea 2 x 2 Crystal Palace

  • ✅ Chelsea 3 x 0 AC Milan


Nossa Opinião para Bayern de Munique x Chelsea


Acreditamos em um jogo disputado, com o Bayern de Munique levando uma ligeira vantagem por jogar em casa e por sua fase mais consistente. No entanto, o Chelsea tem potencial para surpreender, tornando o confronto ainda mais emocionante. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e na vitória do Bayern.


📊Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Ver mais Ver menos

Bayern München x Chelsea: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Liverpool - Atletico Madrid
1
1.51
Independiente del Valle - Once Caldas
1
1.7
Paris Saint Germain - Atalanta
1
1.45
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.44
Apostar agora

Bayern München x Chelsea: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bayern München x Chelsea: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2019 UEFA Champions League
Bayern München
4 - 1
Chelsea
2019 UEFA Champions League
Chelsea
0 - 3
Bayern München
2017 International Champions Cup
Chelsea
2 - 3
Bayern München
2011 UEFA Champions League
Bayern München
1 - 1
Chelsea

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bayern München
Empate
Chelsea

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte