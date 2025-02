Bayern Munique x Celtic: Palpite, Escalações, Estatísticas - Liga dos Campeões 18/02

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Bayern Munique: +7.5 chutes no alvo - odd de 1.61 na bet365 (médio risco)

Nosso segundo palpite para Bayern Munique e Celtic é que o time alemão dará +7.5 chutes no alvo. Ou seja, de 8 chutes para cima.

A lógica é simples: o Bayern joga em casa e deve dominar o jogo, propondo as ações ofensivas. Além disso, o time chuta bastante: média de 21.7 por jogo na Champions e 8.2 no alvo.

No último jogo contra o Celtic, foram 5 finalizações no alvo, com 10 chutes no total. No entanto, o time agora joga em casa e com potencial ofensivo maior. O risco também é um pouco maior do que o normal, mas se compensa pelo fato do Bayern jogar em casa, onde esperamos que tenha maior desempenho ofensivo.

A melhor cotação para a aposta é de 1.61 na bet365. Clique no botão a seguir para aproveitar!