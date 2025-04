Bayern x Inter Palpite: Onde Assistir, Horário e Escalações - 08/04

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem ser alteradas pelas bets a qualquer momento.

🎯 Palpite 1. Menos de 3 gols - odd de 1.53 na Alfa

Bayern e Inter são times eficientes, mas o duelo de quartas tende a ser mais estratégico do que aberto. Com dois sistemas bem ajustados, a tendência é que o placar não seja tão elástico, especialmente no jogo de ida.

Nos últimos cinco jogos de cada equipe, apenas dois terminaram com mais de três gols. Diante de um cenário eliminatório e de muito respeito mútuo, a aposta em menos de 3 gols tem boa expectativa de acerto, especialmente com a odd de 1.53 na Alfa.

