Bayer Leverkusen x Union Berlin: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações

A BayArena será palco de um confronto interessante neste sábado, às 10h30: Bayer Leverkusen x Union Berlin, pela 29ª rodada da Bundesliga. Se você está atrás dos melhores palpites para apostar nesse duelo, chegou ao lugar certo.

O Leverkusen ainda sonha com o título e joga pressionado para vencer. Do outro lado, o Union busca pontos para selar a permanência sem sustos. A seguir, veja onde assistir, prováveis escalações e os palpites mais seguros do confronto.