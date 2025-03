Palpite 1 - Resultado final 1º tempo: Leverkusen

O Bayer Leverkusen precisará partir para o ataque desde o início do jogo, já que precisa de pelo menos 3 gols para levar a partida à prorrogação. Por isso, o nosso primeiro palpite é para o mandante terminar o 1º tempo à frente no placar.

Considerando que o time costuma ser muito forte jogando em casa, tendo vencido os últimos quatro jogos da Liga dos Campeões na BayArena, as chances são boas disso acontecer. Quem aproveitar, pode conseguir bons retornos nessa odd de Odd de 3.25 na Alfabet.

Palpite 2. Ambas Marcam: Sim

Mesmo com o Leverkusen indo para cima a todo momento, nós acreditamos que o Bayern Munique vai colocar água no chopp do rival e acabar dificultando para eles. E isso faz com que a aposta para que ambos marquem ao menos um gol é vantajosa e de baixo risco na Alfa.bet, com odd de 1.59.