Bastia x PAU: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Escalações, Ligue 2, 15/08

Bastia x Pau: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam na 2ª rodada da Ligue 2, nesta sexta-feira (15/08), às 15h (horário de Brasília), no estádio Armand Cesari, com transmissão da bet365.

O Bastia inicia a temporada 2025/2026 da Ligue 2 com o objetivo de ter uma campanha mais sólida que a anterior. A equipe busca um desempenho consistente para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Pau FC já teve seu primeiro compromisso e venceu o Annecy por 2 a 0, ocupando a liderança na tabela com 3 pontos.

Bastia x Pau Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - SC Bastia - odd 1.77



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.12



🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 2.06



Os nossos palpites focam no desempenho recente das duas equipes. O Bastia jogará em casa e, embora a temporada ainda não tenha começado oficialmente para eles, o time tem um bom retrospecto em seu estádio.

A nossa aposta para o mercado de Resultado Final é uma vitória do Bastia. As estatísticas de gols mostram que os últimos dez jogos de ambas as equipes têm uma média de 50% de jogos com menos de 2.5 gols. Por isso, acreditamos que a partida será mais fechada, com poucos gols e com apenas um time balançando as redes.

Palpites Alternativos Bastia x Pau



🎯 Palpite: Bastia - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.17



🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final - SC Bastia Gol E SC Bastia - odd 2.01



🎯 Palpite: Pau FC - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 7.13



Estes palpites alternativos focam nas dificuldades do Pau FC em balançar as redes, já que o time não fez nenhum gol em duas partidas. O Bastia tem um elenco mais forte e pode aproveitar a oportunidade de vencer sem levar gols. Já o palpite de "1º Gol e Resultado Final" para o Bastia faz sentido, já que a gente acredita que o time da casa vai abrir o placar e vencer a partida. O palpite mais arriscado, "Pau FC - Vence Sem Sofrer Gols", paga muito bem e é uma boa pedida para quem gosta de odds altas.

💰 Bastia x Pau: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - SC Bastia Ou Empate - odd 1.21



• 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta - SC Bastia - odd 1.33



• 🟡 Palpite: Handicap Asiático - SC Bastia (-0.5) - odd 1.75



⚖️ Bastia x Pau: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: 1º Gol - Pau FC - odd 2.65



• 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - SC Bastia E Sim - odd 3.37



• 🟡 Palpite: Pau FC Anula Aposta - Empate - odd 2.73



🚀 Bastia x Pau: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:1 - odd 6.43



• 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo - Empate / Empate - odd 5.70



• 🟡 Palpite: Pau FC - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 7.13



Bastia x Pau: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O Bastia recebe o Pau FC para o primeiro jogo da temporada 2025/2026 da Ligue 2. A partida será disputada no estádio Armand Cesari, em Bastia, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. O confronto marca um duelo direto entre duas equipes que buscam começar a temporada com o pé direito.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Bastia x Pau - Ligue 2



• 📅 Data: 15/08/2025



• ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: Estádio Armand Cesari, Bastia



• 📺 Transmissão: bet365



Como Bastia e Pau Chegam Para o Confronto

O Bastia, que terminou a temporada anterior da Ligue 2 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Caen, busca iniciar a nova campanha com o pé direito. O time tem como objetivo a permanência na segunda divisão francesa e um desempenho consistente para se afastar da zona de rebaixamento. Como a temporada para o clube ainda não começou, o jogo de estreia servirá como um termômetro do que a torcida pode esperar da equipe ao longo do ano.

Já o Pau FC chega para o confronto com a moral elevada após uma vitória de 2 a 0 sobre o Annecy, resultado que o colocou na primeira posição da tabela da Ligue 2. O clube busca afastar de vez os riscos de rebaixamento e se estabelecer como uma equipe competitiva na liga. O time, que teve uma pré-temporada com resultados mistos, mas com vitórias notáveis sobre a Real Sociedad e o Angoulême, aposta na consistência de seu elenco para somar os pontos necessários.