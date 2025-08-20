- V
Basel x Copenhague: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões (20/08)
Confira palpite para Basel x Copenhague, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Basel e Copenhague se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta quarta-feira dia 20 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park. Basel x Copenhague terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365, e do canal SPACE (tv por assinatura).
Palpites de Basel x Copenhague: Nossas 3 Melhores Dicas
Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Basel, jogando em casa, busca impor seu ritmo para construir uma vantagem. O Copenhague, por sua vez, tentará defender-se para levar um resultado favorável para o jogo de volta.
- ⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.40 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.72 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.80 na Novibet
Palpites Alternativos Basel x Copenhague
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.
- ⚽ Copenhague ou Empate e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.00 na Superbet
- ⚽ Total de Escanteios do Basel - Acima de 5.5: Acima - Odd de 2.20 na Stake
- ⚽ Resultado no Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet
Palpites de Odds Baixas Basel x Copenhague
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.
- ⚽ Dupla Chance: Basel ou Empate - Odd de 1.40 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet
- ⚽ Copenhague marca a qualquer momento - Odd de 1.30 na BetNacional
Palpites de Odds Médias Basel x Copenhague
- ⚽ Atribuição de cartão vermelho - Sim - Odd de 3.70 na Stake
- ⚽ Resultado Final/Ambos Marcam - Empate e Sim - Odd de 4.51 na Betnacional
- ⚽ Intervalo/Final - Odd de 5.00 na Novibet
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.
Palpites de Odds Altas Basel x Copenhague
- ⚽ Resultado Exato: 0x0 - Odd de 8.33 na Esportes da Sorte
- ⚽ 1º Gol - Nenhum - Odd de 10.53 na Betnacional
- ⚽ Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 9.10 na Superbet
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Copenhague.
Informações do Jogo: Basel x Copenhague: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Basel x Copenhague - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)
- Data: 20/08/2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: St. Jakob-Park, Basileia (Suíça)
- Transmissão: Novibet, Bet365 e SPACE
Como assistir Basel x Copenhague
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Basel e Copenhague Chegam Para o Confronto
O Basel, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe suíça é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.
O Copenhague, por sua vez, enfrenta um adversário de mesmo nível e jogará fora de casa. A equipe dinamarquesa deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Basel. Um bom resultado para o Copenhague seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.
FC Basel 1893 x FC Copenhagen: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Basel 1893 x FC Copenhagen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Basel 1893 x FC Copenhagen: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
