Basel x Copenhague: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões (20/08)

Confira palpite para Basel x Copenhague, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Basel e Copenhague se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta quarta-feira dia 20 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park. Basel x Copenhague terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365, e do canal SPACE (tv por assinatura).

Palpites de Basel x Copenhague: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Basel, jogando em casa, busca impor seu ritmo para construir uma vantagem. O Copenhague, por sua vez, tentará defender-se para levar um resultado favorável para o jogo de volta.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.40 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.72 na Esportes da Sorte



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.80 na Novibet



Palpites Alternativos Basel x Copenhague

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Copenhague ou Empate e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.00 na Superbet



⚽ Total de Escanteios do Basel - Acima de 5.5: Acima - Odd de 2.20 na Stake



⚽ Resultado no Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Basel x Copenhague

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.



⚽ Dupla Chance: Basel ou Empate - Odd de 1.40 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet



⚽ Copenhague marca a qualquer momento - Odd de 1.30 na BetNacional



Palpites de Odds Médias Basel x Copenhague



⚽ Atribuição de cartão vermelho - Sim - Odd de 3.70 na Stake



⚽ Resultado Final/Ambos Marcam - Empate e Sim - Odd de 4.51 na Betnacional



⚽ Intervalo/Final - Odd de 5.00 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Basel x Copenhague



⚽ Resultado Exato: 0x0 - Odd de 8.33 na Esportes da Sorte



⚽ 1º Gol - Nenhum - Odd de 10.53 na Betnacional



⚽ Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 9.10 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Copenhague.

Informações do Jogo: Basel x Copenhague: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Basel x Copenhague - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Basel x Copenhague - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 20/08/2025

20/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília)

Local: St. Jakob-Park, Basileia (Suíça)

St. Jakob-Park, Basileia (Suíça)

Transmissão: Novibet, Bet365 e SPACE



Como assistir Basel x Copenhague

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Basel e Copenhague Chegam Para o Confronto

O Basel, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe suíça é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Copenhague, por sua vez, enfrenta um adversário de mesmo nível e jogará fora de casa. A equipe dinamarquesa deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Basel. Um bom resultado para o Copenhague seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.