- E
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Basaksehir x Universitatea Craiova: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 21/08
Basaksehir x Universitatea Craiova: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Basaksehir e Universitatea Craiova se enfrentam nessa quinta-feira (21/08) em jogo da qualificação para a Liga Conferência.
A bola rola a partir das 14:45 (horário de Brasília) no Estádio Bașakșehir Fatih Terim, em Istambul, na Turquia. É o jogo da ida.
Basaksehir x Universitatea Craiova Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite 1. Vitória do Basaksehir, odd pagando 1.60 na Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite 3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate, odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte
🎯 1. Vitória do Basaksehir
Existe um claro favoritismo do Basaksehir. Jogando em casa, a equipa tem a oportunidade de dominar o jogo e garantir a vitória. As odds refletem essa alta probabilidade.
🎯 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim
Esse palpite sugere um jogo com golos de ambos os lados. Ambas as equipas podem ter momentos ofensivos, e o Craiova tem capacidade para surpreender a defesa adversária.
3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate
É comum que os jogos comecem de forma mais cautelosa, especialmente em competições europeias.
As equipes podem demorar a encontrar seu ritmo, o que pode resultar num empate ao intervalo. A odd desse palpite é bastante atrativa.
Basaksehir x Universitatea Craiova: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Basaksehir x Universitatea Craiova pela Liga Conferência
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Bașakșehir Fatih Terim Stadyumu, Istambul, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Basaksehir x Universitatea Craiova: Escalações prováveis
Basaksehir: Muhammed Sengezer; Jerome Opoku, Festy Ebosele, Léo Duarte, Onur Bulut; Umut Gunes, Deniz Turuc, Onur Ergun, Nuno da Costa; Eldor Shomurodov, Ivan Brnic.
Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr; Vasile Mogos, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Alexandru Cretu; Vladimir Screciu, Lyes Houri, David Matei, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.
Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- E
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- V
Reims Vence
- D
- V
- D
- E
- E
- D
- V
- E
- D
- V
Instituto Cordoba Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Kilmarnock Vence
- D
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- V
Goztepe Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
Empate
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Burnley Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- E
Aparecidense Vence