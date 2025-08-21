Basaksehir x Universitatea Craiova: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 21/08

Basaksehir x Universitatea Craiova: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Basaksehir e Universitatea Craiova se enfrentam nessa quinta-feira (21/08) em jogo da qualificação para a Liga Conferência.

A bola rola a partir das 14:45 (horário de Brasília) no Estádio Bașakșehir Fatih Terim, em Istambul, na Turquia. É o jogo da ida.

Basaksehir x Universitatea Craiova Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite 1. Vitória do Basaksehir, odd pagando 1.60 na Esportes da Sorte

🎯 Palpite 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim , odd pagando 1.83 na Esportes da Sorte

🎯 Palpite 3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate, odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte



🎯 1. Vitória do Basaksehir

Existe um claro favoritismo do Basaksehir. Jogando em casa, a equipa tem a oportunidade de dominar o jogo e garantir a vitória. As odds refletem essa alta probabilidade.

🎯 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim

Esse palpite sugere um jogo com golos de ambos os lados. Ambas as equipas podem ter momentos ofensivos, e o Craiova tem capacidade para surpreender a defesa adversária.

3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate

É comum que os jogos comecem de forma mais cautelosa, especialmente em competições europeias.

As equipes podem demorar a encontrar seu ritmo, o que pode resultar num empate ao intervalo. A odd desse palpite é bastante atrativa.

Basaksehir x Universitatea Craiova: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Basaksehir x Universitatea Craiova pela Liga Conferência



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Bașakșehir Fatih Terim Stadyumu, Istambul, Turquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Basaksehir x Universitatea Craiova: Escalações prováveis

Basaksehir: Muhammed Sengezer; Jerome Opoku, Festy Ebosele, Léo Duarte, Onur Bulut; Umut Gunes, Deniz Turuc, Onur Ergun, Nuno da Costa; Eldor Shomurodov, Ivan Brnic.

Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr; Vasile Mogos, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Alexandru Cretu; Vladimir Screciu, Lyes Houri, David Matei, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.