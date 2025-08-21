Assine UOL
Istanbul Basaksehir
UEFA Europa Conference League - World Wide
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Universitatea Craiova
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 12:30

Basaksehir x Universitatea Craiova: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Basaksehir x Universitatea Craiova: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Basaksehir e Universitatea Craiova se enfrentam nessa quinta-feira (21/08) em jogo da qualificação para a Liga Conferência. 


A bola rola a partir das 14:45 (horário de Brasília) no Estádio Bașakșehir Fatih Terim, em Istambul, na Turquia. É o jogo da ida. 


Basaksehir x Universitatea Craiova Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  🎯 Palpite 1. Vitória do Basaksehir, odd pagando 1.60 na Esportes da Sorte

  🎯 Palpite 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim, odd pagando 1.83 na Esportes da Sorte

  🎯 Palpite 3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate, odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte


🎯 1. Vitória do Basaksehir


Existe um claro favoritismo do Basaksehir. Jogando em casa, a equipa tem a oportunidade de dominar o jogo e garantir a vitória. As odds refletem essa alta probabilidade.


🎯 2. Ambas as Equipas Marcam: Sim


Esse palpite sugere um jogo com golos de ambos os lados. Ambas as equipas podem ter momentos ofensivos, e o Craiova tem capacidade para surpreender a defesa adversária.


3. Resultado do Primeiro Tempo: Empate 


É comum que os jogos comecem de forma mais cautelosa, especialmente em competições europeias.


As equipes podem demorar a encontrar seu ritmo, o que pode resultar num empate ao intervalo. A odd desse palpite é bastante atrativa. 


Basaksehir x Universitatea Craiova: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Basaksehir x Universitatea Craiova pela Liga Conferência

  📅 Data: 21 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 14:45 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Bașakșehir Fatih Terim Stadyumu, Istambul, Turquia 

  📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Basaksehir x Universitatea Craiova: Escalações prováveis


Basaksehir: Muhammed Sengezer; Jerome Opoku, Festy Ebosele, Léo Duarte, Onur Bulut; Umut Gunes, Deniz Turuc, Onur Ergun, Nuno da Costa; Eldor Shomurodov, Ivan Brnic.


Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr; Vasile Mogos, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Alexandru Cretu; Vladimir Screciu, Lyes Houri, David Matei, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.

Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Palpite do Dia

Istanbul Basaksehir Vence

1.65
1.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Istanbul Basaksehir x Universitatea Craiova: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Universitatea Craiova
0 - 0
Istanbul Basaksehir

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Istanbul Basaksehir
Empate
Universitatea Craiova

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

