Basaksehir x Cherno More: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 31/07

Basaksehir x Cherno More: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Basaksehir joga em casa e chega como favorito natural. Com bom histórico recente em competições europeias e um elenco mais forte tecnicamente, os turcos devem controlar as ações da partida. O Cherno More, da Bulgária, tende a entrar mais recuado, tentando explorar os contra-ataques.

Basaksehir x Cherno More Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Basaksehir - odd pagando 1.58 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.82 na Novibet







Palpite 3 - Basaksehir vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10 na Novibet





Tudo indica um duelo de domínio dos turcos, mas com placar controlado.

Vitória do Basaksehir - odd pagando 1.58

A equipe turca deve fazer valer o mando e a qualidade superior. Boa opção para apostas simples.

Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.82

Apesar do favoritismo, o Basaksehir não costuma se lançar tanto. Essa linha se encaixa bem com a proposta de jogo esperada.

Basaksehir vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10

Pensando em valor, esse mercado oferece uma combinação interessante entre solidez defensiva e controle da partida. Vale para quem quer uma odd mais alta.

Basaksehir x Cherno More: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Basaksehir x Cherno More