Barrow
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
League Cup - United Kingdom
SO Legal Stadium
Preston
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E
Barrow x Preston: Palpite, Odds Altas +8.5 e Onde Assistir - Copa Liga Inglesa 12/08

Alex Alves
Autor
Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Barrow x Preston com odds altas e palpite placar exato para este duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. A partida acontece nesta terça-feira (12/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Holker Street.


O Barrow chega como azarão, mas com um bom retrospecto recente jogando em casa, enquanto o Preston busca confirmar o favoritismo com elenco superior e experiência na Championship. Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, mercados com odds altas e informações completas para acompanhar o confronto.


Barrow x Preston Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Preston North End - odd 1.89

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.84

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.75


O palpite do dia aponta vantagem para o Preston, que vem de boas atuações ofensivas na pré-temporada e enfrenta um adversário que tende a se expor jogando em casa. O Barrow, porém, marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos, o que sustenta a aposta no mercado Ambas Marcam. Já o Over 2.5 gols ganha força pelo histórico ofensivo das duas equipes em jogos de copa, que costumam ser mais abertos.


🚀 Barrow x Preston Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Vitória do Preston e Ambas Marcam - odd 3.07

  • 🟢 Palpite: Barrow marca primeiro e perde o jogo - odd 8.79

  • 🟡 Palpite: Placar exato 1-3 Preston - odd 28.91


Essas apostas têm mais risco, mas pagam muito bem. O Preston costuma reagir bem quando sofre primeiro e pode explorar a fragilidade defensiva do Barrow. O placar 1-3 reflete um cenário de favoritismo do visitante com gols para ambos os lados.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Barrow x Preston



  • 🔥 Placar exato 2-3 Preston - odd 35.98


Um resultado improvável, mas coerente com a possibilidade de jogo aberto e ofensivo. O Barrow pode aproveitar o fator casa para marcar, mas a maior qualidade técnica do Preston deve prevalecer. Estatisticamente, os visitantes marcam em média 2,1 gols por jogo em copas domésticas fora de casa.


💰 Palpites de Odds Baixas Barrow x Preston



  • 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.31

  • 🟢 Vitória do Preston ou empate (Dupla Chance) - odd 1.26

  • 🟡 Preston marca mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.85


Essas opções têm menor risco e podem ser utilizadas em múltiplas para potencializar ganhos.


Informações do Jogo: Barrow x Preston - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Barrow x Preston North End - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Holker Street, Barrow-in-Furness

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


Para quem busca mais dicas de apostas e análises de outros jogos, acesse nosso palpite de futebol para hoje e confira os prognósticos atualizados.


📺 Onde Assistir Barrow x Preston


No momento, não há transmissão oficial confirmada na TV brasileira. No entanto, casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet podem disponibilizar streaming para usuários cadastrados. É necessário ter conta ativa e saldo para acompanhar a partida ao vivo.

Barrow x Preston: Palpite do Dia

Preston Vence

Preston Vence
1.88
1.88
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Austria Vienna - Baník Ostrava
1
1.68
FC Copenhagen - Malmo FF
1
1.78
Barnsley - Fleetwood Town
1
1.74
Múltipla
5.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
104.07
Barrow x Preston: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Barrow x Preston: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 Friendlies Clubs
Barrow
1 - 0
Preston

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Barrow
Empate
Preston

Jogo Responsável


Aposte com moderação e estabeleça limites antes de jogar. Lembre-se de que apostas devem ser vistas como entretenimento. Respeite sempre o Jogo Responsável e evite riscos desnecessários.

