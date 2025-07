Barracas Central x Independiente Rivadavia: Palpite Com Odds Altas

Confira palpite para o Barracas Central x Independiente Rivadavia, veja nosso prognóstico, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O duelo entre Barracas Central e Independiente Rivadavia, válido pela Liga Profissional Argentina, acontece neste domingo, dia 20/07, às 14h30. O confronto promete ser equilibrado, com leve favoritismo para o time da casa.

O que dizem as odds do Barracas Central x Independiente Rivadavia?



Vitória do Barracas: cerca de 2.45



Empate: em torno de 3.00



Vitória do Independiente: aproximadamente 3.30



Nos últimos jogos, o Barracas tem mostrado maior solidez, principalmente atuando em seus domínios, enquanto o Independiente tem oscilado, mas costuma surpreender fora de casa.

A linha de gols está baixa, com o Under 2.5 sendo favorito, mas há espaço para explorar o mercado de gols com boas odds.

Dicas principais



Leve favoritismo para o Barracas Central jogando em casa.



Empate é uma possibilidade realista e com boa odd.



O mercado de gols pode surpreender com valor no Over 2.5.



Barracas Central x Independiente Rivadavia: Palpite pela Liga Argentina



⚪ Barracas Central vence – odds ~2.47

A equipe tem feito bons jogos em casa e entra como favorita neste duelo direto.

🤝 Empate – odds ~3.00

Confronto nivelado, onde o empate aparece como resultado bastante possível.

⚽ Mais de 2,5 gols – odds ~2.65

As defesas instáveis e o estilo ofensivo podem proporcionar um jogo com vários gols.



Palpites de Odds Altas para o Barracas Central x Independiente



🔵 Independiente Rivadavia vence – odds ~3.30

Aposta arriscada, mas com ótimo retorno caso o time visitante surpreenda.

🧨 Barracas vence + Mais de 2,5 gols – odds ~3.90

Combinação ousada para quem busca retorno alto com favoritismo e gols.

🎯 Primeiro gol: Independiente Rivadavia – odds ~2.50

Mesmo fora de casa, o time pode começar melhor e abrir o placar.

🏹 Barracas -0.5 handicap – odds ~2.08

Vitória simples do mandante, sem margem para empateBarracas Central x Independiente Rivadavia: Palpite Pela Liga Argentina



Onde Assistir o Barracas Central x Independiente Rivadavia

O Barracas Central x Independiente Rivadavia pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo