Barra x Cianorte: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Série D (06/09)

Barra x Cianorte: veja o palpite odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 06/09, pela partida de volta das quartas de final da Série D 2025. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Metrópoles e pela TV Brasil.

Após um empate sem gols na partida de ida, quem vencer o confronto garante o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis. A expectativa é de um jogo de alta tensão e muito disputado.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Barra x Cianorte Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.53 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.67 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Barra 1 a 0, odd pagando 5.00 na Betnacional



Para as apostas em Barra x Cianorte, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no perfil extremamente defensivo de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.53

Este é o palpite mais seguro para a partida. O jogo de ida terminou 0 a 0, e a volta promete ser igualmente tensa e com poucas chances.

Ambas as equipes possuem defesas muito sólidas, com 71% dos jogos do Barra e 64% dos do Cianorte terminando com menos de 2,5 gols. Em um jogo que vale o acesso, ninguém vai querer se arriscar.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.67

Com duas defesas tão fortes e um ataque que pode sentir a pressão do jogo, é muito provável que pelo menos uma das equipes não marque gols.

O Barra tem um retrospecto incrível de 70% de jogos sem sofrer gols em casa. A aposta de que o placar não terá gols dos dois lados é uma excelente escolha.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Barra 1 a 0, odd pagando 5.00

Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 1 a 0 para o Barra é uma ótima opção.

Este resultado reflete a força do time da casa, que tem uma defesa quase impenetrável em seus domínios, e pode decidir o acesso com um único gol. É um placar clássico para um jogo tão decisivo e equilibrado.

Barra x Cianorte: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Barra x Cianorte ao vivo no canal do YouTube do Metrópoles e na TV Brasil. O jogo começa às 16h00, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Barra x Cianorte - Série D (Quartas de Final, Jogo 2)

Barra x Cianorte - Série D (Quartas de Final, Jogo 2)

📅 Data: 06/09/2025

06/09/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Barra Futebol Clube, Balneário Camboriú–SC

Arena Barra Futebol Clube, Balneário Camboriú–SC

📺 Onde vai passar: YouTube do Metrópoles e TV Brasil



Barra x Cianorte: Últimos 3 jogos entre os times



31/08/2025 - Cianorte 0-0 Barra



12/06/2024 - Cianorte 1-1 Barra



09/06/2024 - Barra 0-1 Cianorte



Barra x Cianorte: Quem Ganha? Melhores Odds

O Barra é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 48,8%. O Cianorte corre por fora com 29,9% de chances, enquanto o empate, que leva para os pênaltis, está cotado em 32,3%.