Assine UOL
Barra
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
Serie D - Brazil
Cianorte
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.2
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.05
2
3.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 06:01

Barra x Cianorte: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Série D (06/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Barra x Cianorte: veja o palpite odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 06/09, pela partida de volta das quartas de final da Série D 2025. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Metrópoles e pela TV Brasil.


Após um empate sem gols na partida de ida, quem vencer o confronto garante o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis. A expectativa é de um jogo de alta tensão e muito disputado.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Barra x Cianorte Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.53 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.67 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Barra 1 a 0, odd pagando 5.00 na Betnacional


Para as apostas em Barra x Cianorte, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no perfil extremamente defensivo de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 gols, odd pagando 1.53 


Este é o palpite mais seguro para a partida. O jogo de ida terminou 0 a 0, e a volta promete ser igualmente tensa e com poucas chances. 


Ambas as equipes possuem defesas muito sólidas, com 71% dos jogos do Barra e 64% dos do Cianorte terminando com menos de 2,5 gols. Em um jogo que vale o acesso, ninguém vai querer se arriscar.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.67 


Com duas defesas tão fortes e um ataque que pode sentir a pressão do jogo, é muito provável que pelo menos uma das equipes não marque gols. 


O Barra tem um retrospecto incrível de 70% de jogos sem sofrer gols em casa. A aposta de que o placar não terá gols dos dois lados é uma excelente escolha.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Barra 1 a 0, odd pagando 5.00 


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 1 a 0 para o Barra é uma ótima opção. 


Este resultado reflete a força do time da casa, que tem uma defesa quase impenetrável em seus domínios, e pode decidir o acesso com um único gol. É um placar clássico para um jogo tão decisivo e equilibrado.


Barra x Cianorte: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Barra x Cianorte ao vivo no canal do YouTube do Metrópoles e na TV Brasil. O jogo começa às 16h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Barra x Cianorte - Série D (Quartas de Final, Jogo 2)

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Barra Futebol Clube, Balneário Camboriú–SC

  • 📺 Onde vai passar: YouTube do Metrópoles e TV Brasil


Barra x Cianorte: Últimos 3 jogos entre os times



  • 31/08/2025 - Cianorte 0-0 Barra

  • 12/06/2024 - Cianorte 1-1 Barra

  • 09/06/2024 - Barra 0-1 Cianorte


Barra x Cianorte: Quem Ganha? Melhores Odds


O Barra é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 48,8%. O Cianorte corre por fora com 29,9% de chances, enquanto o empate, que leva para os pênaltis, está cotado em 32,3%.



  • 🏆 Barra vence, odd 2.05 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.10 na Superbet

  • 👀 Cianorte vence, odd 3.35 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Barra x Cianorte: Palpite do Dia

Barra Vence
Superbet logo
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nigeria - Rwanda
1
1.34
Qatar - Russia
2
1.82
Georgia - Bulgaria
1
1.43
Múltipla
3.49
x
Aposta
20
=
Ganhos
69.75
Apostar agora

Barra x Cianorte: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Barra x Cianorte: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Cianorte
0 - 0
Barra
2024 Serie D
Cianorte
1 - 1
Barra
2024 Serie D
Barra
0 - 1
Cianorte

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Barra
Empate
Cianorte

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Central African Republic
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
-
Comoros
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Central African Republic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

Criciuma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte