Assine UOL
Barra
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Serie D - Brazil
Cascavel
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.01
2
3.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
2.95
2
3.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.03
x
3
2
3.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
2.95
2
3.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 13:57

Barra x Cascavel: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Barra x Cascavel: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Barra e Cascavel se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h na Arena Barra FC, em Itajaí (SC), e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje.


Barra x Cascavel Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 – Total de Gols abaixo de 2.5odd pagando 1.70 na Novibet




  • Palpite 2 – Empate Anula Aposta (Barra)odd pagando 1.60 na Novibet




  • Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Nãoodd pagando 1.85 na Novibet




Total de Gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.70


A Série D tem histórico de jogos com poucos gols, especialmente quando envolve equipes que ainda brigam por posições intermediárias. Em confrontos como esse, o equilíbrio costuma limitar as chances claras de gol.


Além disso, o fator campo pode trazer mais responsabilidade ao time mandante, fazendo com que o Barra adote uma postura mais cautelosa. Isso tende a travar o jogo, reduzindo o número de finalizações com perigo.


Empate Anula Aposta (Barra) - odd pagando 1.60


Jogando em casa, o Barra normalmente apresenta uma performance mais segura. Em jogos equilibrados como esse, o mercado de empate anula é interessante, pois protege o apostador em caso de igualdade no placar.


Essa é uma linha segura para quem acredita na força do mando de campo, mas quer se resguardar de um eventual tropeço sem sofrer perda total da aposta.


Ambas Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.85


Seguindo o padrão da Série D, muitos jogos acabam sendo decididos por placares magros. O mercado de ambas não marcam costuma ser um dos mais certeiros nessa competição.


Cascavel costuma ter dificuldades para marcar fora de casa e, se o Barra sair na frente, o jogo tende a ficar travado, favorecendo esse cenário de apenas um dos times balançando as redes.


Barra x Cascavel: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Barra x Cascavel



  • ℹ️ Jogo: Barra x Cascavel pela Serie D

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Barra FC – Itajaí/SC

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming) e Metrópoles


Barra x Cascavel: Escalações prováveis


Barra: Ewerton; Kayque, Vavá, Guilherme Lazaroni, Jean Pierre; Elvinho, Natan, Tetê, Paulo César; Renan Bernabé, Cléo Silva.


Cascavel: Lucas Passarelli; Lucas Serafini, Guilherme Lacerda, Félix Jorge, Geovane; Pedro Peçanha, Robinho, Wesley Hudson, Josiel; Luís Araújo, Vini Moura.

Ver mais Ver menos

Barra x Cascavel: Palpite do Dia

Barra Vence
Superbet logo
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Mallorca - Hamburger SV
1
2
Atletico San Luis - Cruz Azul
2
1.77
VfB Stuttgart - Bologna
1
1.92
Múltipla
6.80
x
Aposta
20
=
Ganhos
135.94
Apostar agora

Barra x Cascavel: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Barra x Cascavel: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Cascavel
0 - 1
Barra
2024 Serie D
Cascavel
0 - 3
Barra
2024 Serie D
Barra
3 - 0
Cascavel

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Barra
Empate
Cascavel

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Aberdeen
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Celtic
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Celtic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Eibar
  • V
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Alaves
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V

Eibar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CF Montreal
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Atlanta United FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Atlanta United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Cruz
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Sergipe
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

Santa Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Boca Juniors
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Racing Club
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Samsunspor
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Genclerbirligi
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E

Samsunspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Dallas
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E

Portland Timbers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites