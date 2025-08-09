Barra x Cascavel: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 09/08

Barra x Cascavel: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Barra e Cascavel se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h na Arena Barra FC, em Itajaí (SC), e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje.

Barra x Cascavel Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 – Total de Gols abaixo de 2.5 – odd pagando 1.70 na Novibet







Palpite 2 – Empate Anula Aposta (Barra) – odd pagando 1.60 na Novibet







Palpite 3 – Ambas Equipes Marcam: Não – odd pagando 1.85 na Novibet





Total de Gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.70

A Série D tem histórico de jogos com poucos gols, especialmente quando envolve equipes que ainda brigam por posições intermediárias. Em confrontos como esse, o equilíbrio costuma limitar as chances claras de gol.

Além disso, o fator campo pode trazer mais responsabilidade ao time mandante, fazendo com que o Barra adote uma postura mais cautelosa. Isso tende a travar o jogo, reduzindo o número de finalizações com perigo.

Empate Anula Aposta (Barra) - odd pagando 1.60

Jogando em casa, o Barra normalmente apresenta uma performance mais segura. Em jogos equilibrados como esse, o mercado de empate anula é interessante, pois protege o apostador em caso de igualdade no placar.

Essa é uma linha segura para quem acredita na força do mando de campo, mas quer se resguardar de um eventual tropeço sem sofrer perda total da aposta.

Ambas Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.85

Seguindo o padrão da Série D, muitos jogos acabam sendo decididos por placares magros. O mercado de ambas não marcam costuma ser um dos mais certeiros nessa competição.

Cascavel costuma ter dificuldades para marcar fora de casa e, se o Barra sair na frente, o jogo tende a ficar travado, favorecendo esse cenário de apenas um dos times balançando as redes.

Barra x Cascavel: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Barra x Cascavel



ℹ️ Jogo: Barra x Cascavel pela Serie D



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Arena Barra FC – Itajaí/SC



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming) e Metrópoles



Barra x Cascavel: Escalações prováveis

Barra: Ewerton; Kayque, Vavá, Guilherme Lazaroni, Jean Pierre; Elvinho, Natan, Tetê, Paulo César; Renan Bernabé, Cléo Silva.

Cascavel: Lucas Passarelli; Lucas Serafini, Guilherme Lacerda, Félix Jorge, Geovane; Pedro Peçanha, Robinho, Wesley Hudson, Josiel; Luís Araújo, Vini Moura.