Barnsley
League Cup - United Kingdom
Oakwell
Fleetwood Town
Barnsley x Fleetwood: Palpite Odd Alta 6+ e Onde Assistir, Carabao Cup, 13/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, movimenta o meio de semana na Inglaterra. Nesta quarta-feira, 13 de agosto, o Barnsley recebe o Fleetwood Town em seu estádio, o Oakwell Ground. A partida, que começa às 15h45 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes da League One (terceira divisão) em um duelo eliminatório que vale a vaga na próxima fase. Confira a análise completa, o melhor Barnsley x Fleetwood palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Barnsley x Fleetwood Palpites


O Barnsley é o favorito para o confronto por jogar em casa e ter um elenco considerado superior, com ambições de subir para a segunda divisão. Os palpites se baseiam neste favoritismo.


Resultado Final - Vitória do Barnsley: Odd 1.74 na Superbet


O Barnsley fez uma campanha forte na temporada passada, quase conseguindo o acesso, e manteve uma base sólida. Jogando em casa contra um Fleetwood que luta na parte de baixo da tabela, a vitória no tempo normal é o resultado mais esperado.


Mais de 2.5 gols: 1.70 na Bet365


Jogos de copa na Inglaterra, especialmente nas primeiras fases, costumam ser abertos. O Barnsley tem um ataque forte, e o Fleetwood, mesmo como visitante, precisa buscar o resultado em um jogo único, o que pode gerar espaços e um placar movimentado.


Barnsley para marcar o primeiro gol: 1.57 na Bet365


Pressionando desde o início com o apoio de sua torcida, a tendência é que o Barnsley tome a iniciativa da partida e consiga abrir o placar. A equipe costuma ser muito forte nos primeiros minutos de seus jogos em Oakwell.


Como chegam os times


O Barnsley chega para esta estreia na Carabao Cup com o moral elevado após um bom início na League One. A equipe, que bateu na trave na busca pelo acesso à Championship na temporada passada, é uma das favoritas da divisão. Nos primeiros jogos da nova temporada, o time mostrou a mesma força ofensiva do ano anterior, e o técnico deve usar esta partida para dar mais ritmo ao time titular e, ao mesmo tempo, avançar na competição.


O Fleetwood Town, por outro lado, começou a temporada de forma mais modesta. A equipe lutou contra o rebaixamento na última edição da League One e o objetivo principal para este ano é se manter na divisão com mais tranquilidade. A Carabao Cup é vista como uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra com premiações, mas o foco principal é a liga. O técnico deve poupar alguns titulares, o que torna a missão de vencer o Barnsley fora de casa ainda mais difícil.


Onde Assistir Barnsley x Fleetwood


A partida não terá transmissão confirmada para o Brasil em canais de TV. No entanto, os direitos de transmissão internacional da Carabao Cup pertencem à ESPN, que pode exibir o jogo em seu serviço de streaming, o Disney+. Recomenda-se consultar a programação da plataforma no dia do evento para confirmar a exibição.


Além disso, casas de apostas podem transmitir o jogo em seus streams,


Ficha de jogo


Confronto: Barnsley x Fleetwood Town


📅 Data: 13/08/2025


Horário: 15h45 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Oakwell Ground (Barnsley, Inglaterra)


📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada, talvez na Bet365 ou Superbet


Palpite odd alta - Barnsley x Fleetwood


Para um palpite mais ousado, que combina a vitória do time da casa com uma boa quantidade de gols, o mercado de resultado com total de gols é uma excelente opção.


Barnsley se classifica nos pênaltis: Odd 6.50 na Bet365


Esta aposta reflete um cenário comum em jogos mata-mata, que é de equilíbrio e ninguém querendo errar para não perder a vaga no tempo normal. Assim, se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis. A odd para os donos da casa se classificarem nos pênaltis é 6.50 na Bet365.


Conclusão


O favoritismo para este duelo da Carabao Cup é todo do Barnsley. A equipe joga em casa, possui um elenco mais qualificado e tem ambições maiores na temporada do que o Fleetwood. A análise aponta para uma vitória do time mandante, em um jogo que tem potencial para ser aberto e com um bom número de gols, selando a classificação do Barnsley para a segunda rodada.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Barnsley x Fleetwood Town: Palpite do Dia

Barnsley Vence
1.74
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Barnsley x Fleetwood Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Barnsley x Fleetwood Town: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 League One
Fleetwood Town
1 - 2
Barnsley
2023 League One
Barnsley
2 - 2
Fleetwood Town
2022 League One
Barnsley
2 - 1
Fleetwood Town
2022 League One
Fleetwood Town
0 - 1
Barnsley
2018 League One
Barnsley
4 - 2
Fleetwood Town

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Barnsley
Empate
Fleetwood Town

