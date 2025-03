Barcelona x Wolfsburg Palpite: Onde Assistir, Hora - Champions Feminina - 27/03

*As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações mostradas aqui foram registradas em 27 de março, às 12:00.

Barcelona e Wolfsburg voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina. No primeiro jogo, na Alemanha, as catalãs venceram por 4 a 1 e chegam com uma vantagem expressiva para este duelo no Estadi Johan Cruyff.

Apesar da confiança conquistada com a vitória fora de casa, o Barcelona vem de uma derrota no El Clásico para o Real Madrid por 3 a 1, o que pode afetar o moral da equipe.

Do outro lado, o Wolfsburg enfrenta uma missão quase impossível. Além de precisar reverter uma desvantagem de três gols, o time alemão também perdeu o clássico contra o Bayern de Munique recentemente por 3 a 1, o que deixa o elenco ainda mais pressionado.

Veja a seguir a explicação de cada um dos nossos palpites de Barcelona x Wolfsburg Feminino!