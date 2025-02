Barcelona x Rayo Vallecano: Palpite, Escalações e Estatísticas | LaLiga (17/02)

Com um histórico dominante contra o Rayo Vallecano (15 vitórias em 20 confrontos) e um ataque que já marcou 64 gols na temporada, a aposta na vitória do time catalão parece segura.

🎯 Palpite 2: Total de Gols – Mais de 1.5 – 1.10 na Estrelabet (risco baixo)

Considerando a força ofensiva do Barcelona e o bom momento do Rayo Vallecano, que vem marcando gols com regularidade, é provável que o jogo tenha mais de 1.5 gols.

O Barcelona, em particular, tem mostrado uma capacidade impressionante de finalização, aumentando as chances de um jogo movimentado.

🎯 Palpite 3: Ambas as Equipes Marcarão na Partida: Sim – 1.72 na Aposta Ganha (risco médio)

Apesar da força defensiva do Rayo Vallecano, o Barcelona tem um ataque que dificilmente será contido por 90 minutos. Por outro lado, o Rayo vem demonstrando eficiência ofensiva nos últimos jogos, o que sugere que ambas as equipes podem marcar neste confronto.