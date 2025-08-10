Assine UOL
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Friendlies Clubs - World Wide
Como
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 12:30

Barcelona x Como: Palpite - Odds +4, +5 - Troféu Joan Gamper (10/08)

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Barcelona e Como se enfrentam neste sábado, 10/08, pelo Troféu Joan Gamper no Estádio Johan Cruyff. O duelo inicia às 16h (horário de Brasília).


O Barcelona busca o título do tradicional troféu de pré-temporada em casa. O clube catalão tem amplo favoritismo contra adversário da Serie A italiana.


O Como se manteve na elite do futebol italiano e busca experiência contra um dos maiores clubes do mundo. O time italiano disputa sua segunda temporada consecutiva na Serie A.


Confira nossos palpites de Barcelona x Como, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Barcelona x Como: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Barcelona - odd 1.23

  • 🎯 Mais de 3.5 gols - odd 1.74

  • 🎯 Barcelona marca mais de 2.5 gols - odd 1.68


O Barcelona tem superioridade técnica absoluta jogando em casa contra adversário da Serie A italiana. As odds refletem o favoritismo esmagador do time catalão.


O Como deve sofrer contra ataque catalão em preparação para nova temporada. A diferença de qualidade entre os elencos é significativa no confronto.


Palpites Alternativos Barcelona x Como


Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Barcelona costuma ser efetivo em casa nos amistosos.


Os mercados de handicap podem render bons retornos considerando a superioridade técnica esperada do time catalão no confronto.



  • 🎯 Barcelona vence o primeiro tempo - odd 1.54

  • 🎯 Handicap Barcelona (-1.5) - odd 1.63

  • 🎯 Barcelona marca no primeiro tempo - odd 1.75


Super Palpites Barcelona x Como



  • 🚀 Barcelona vence + Mais 3.5 gols + Handicap (-2.0) - odd 7.60


💰 Palpites de Odds Baixas Barcelona x Como



  • 🔵 Vitória do Barcelona - odd 1.23

  • 🟢 Dupla chance 1X - odd 1.07

  • 🟡 Barcelona marca mais de 0.5 gols - odd 1.51


⚖️ Palpites de Odds Médias Barcelona x Como



  • 🔵 Handicap Barcelona (-1.5) - odd 1.63

  • 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 1.74

  • 🟡 Barcelona vence + Ambos marcam - odd 1.95


🚀 Palpites de Odds Altas Barcelona x Como



  • 🔵 Resultado exato 3-0 Barcelona - odd 7.80

  • 🟢 Resultado exato 4-1 Barcelona - odd 11.00

  • 🟡 Barcelona vence por 3+ gols - odd 7.60



Barcelona x Como: Palpite do Dia

Barcelona Vence
Superbet logo
1.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Barcelona x Como: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Barcelona
Empate
Como

Barcelona x Como: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Barcelona x Como - Troféu Joan Gamper 2025

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Johan Cruyff, Barcelona

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV



