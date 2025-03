Barcelona x Benfica Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Liga dos Campeões

⚠️ As odds acima foram capturadas no momento da publicação deste guia e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira para decidir quem irá para as quartas de final da Liga dos Campeões. Os dois times fizeram duas partidas incríveis na temporada até agora e tudo indica que será um terceiro jogo incrível.

No primeiro duelo, o Barcelona venceu o Benfica com um a menos e gol de Raphinha. Agora, joga em casa com a vantagem sobre o rival.

Veja a seguir os melhores palpites de Barcelona x Benfica para o jogo desta terça-feira, dia 11/03!

🎯 Orkun Kokcu com +34.5 passes — odd de 1.50 na bet365 (palpite de baixo risco)

O Benfica precisa vencer o jogo e, por isso, terá uma postura um pouco mais ofensiva e com mais posse de bola. Isso significa que veremos uma participação um pouco maior de Kokcu, um dos seus principais jogadores de meio-campo.