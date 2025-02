Barcelona x Atlético Madrid: Palpites e Estatísticas - Copa do Rei 25/02

Barcelona x Atlético Madrid: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5 — 1.57 na Alfa Bet.

Total de Gols: Mais de 2.5 🎯 Palpite 2. Chance Dupla: Barcelona ou Empate (1X) — 1.20 na Realsbet.

Chance Dupla: Barcelona ou Empate (1X) 🎯 Palpite 3. 1º tempo (Gols): Mais de 1.5 — 2.42 na Bet365.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O Barcelona, maior campeão do torneio, busca encerrar um jejum de títulos que dura desde 2021. Do outro lado, o Atlético Madrid tenta quebrar uma seca ainda maior, pois não conquista a Copa do Rei há 12 anos. Com um histórico de confrontos equilibrados e elencos de alto nível, a promessa é de um jogo intenso e repleto de emoções.

O time catalão garantiu sua vaga com uma massacre sobre o Valencia por 5 a 0, com Ferran Torres sendo o grande destaque ao marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo. A equipe comandada por Hansi Flick vem crescendo na competição e aposta na força do seu ataque para sair na frente no primeiro jogo da semifinal.

O Atlético Madrid, por sua vez, também brilhou nas quartas de final e aplicou um sonoro 5 a 0 sobre o Getafe. Com um sistema ofensivo eficiente, liderado por Griezmann e Julián Álvarez, o time de Diego Simeone quer aproveitar o bom momento para surpreender o rival mesmo jogando fora de casa.