Barakaldo
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Arenas Getxo
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Barakaldo x Arenas Getxo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Barakaldo x Arenas Getxo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo ao amistoso desse sábado.


Barakaldo x Arenas Getxo Palpite - Amistoso



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Barakaldo x Arenas Getxo: Onde Assistir


O jogo Barakaldo x Arenas Getxo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Barakaldo x Arenas Getxo pela Competição X

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)

Barakaldo x Arenas Getxo: Palpite do Dia

Barakaldo Vence
Superbet logo
2.45
Múltipla do Dia
Newcastle - Espanyol
1
1.62
Atlas - Pachuca
2
2
Philadelphia Union - Toronto FC
1
1.49
Múltipla
4.83
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.55
Barakaldo x Arenas Getxo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Barakaldo x Arenas Getxo: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2023 Segunda División RFEF - Group 2
Barakaldo
1 - 0
Arenas Getxo
2023 Segunda División RFEF - Group 2
Arenas Getxo
1 - 1
Barakaldo
2023 Friendlies Clubs
Arenas Getxo
1 - 3
Barakaldo
2022 Friendlies Clubs
Barakaldo
3 - 0
Arenas Getxo
2021 Friendlies Clubs
Barakaldo
0 - 0
Arenas Getxo

Jogo Responsável é fundamental para garantir que a diversão seja o objetivo principal das apostas esportivas.


Nosso site promove o Jogo Responsável e queremos lembrar a todos os nossos usuários da importância de jogar de forma consciente e controlada.


Abaixo estão alguns tópicos importantes a serem considerados:


- Estabelecer limites de tempo e dinheiro para o jogo


- Não tentar recuperar perdas apostando mais do que o planejado


- Não utilizar o jogo como uma forma de escapismo ou solução para problemas pessoais


Lembre-se, o Jogo Responsável é essencial para uma experiência positiva e saudável. Aproveite o jogo de forma consciente e divirta-se!

