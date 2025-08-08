Barakaldo x Arenas Getxo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Barakaldo x Arenas Getxo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo ao amistoso desse sábado.

Barakaldo x Arenas Getxo Palpite - Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Barakaldo x Arenas Getxo: Onde Assistir

O jogo Barakaldo x Arenas Getxo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo