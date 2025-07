Baník Ostrava x Légia Varsóvia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa 24/07

Baník Ostrava x Légia Varsóvia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Baník Ostrava chega pressionado ao duelo, pois sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Bohemians 1905, em partida válida pela Liga TCheca 2025/26. Já o Légia garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0, em confronto da qualificação para a Liga Europa 2025/26 e chegou a esta fase.

Baník Ostrava x Légia Varsóvia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Légia Varsóvia - odd pagando 1.80 na Novibet



Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95 na Novibet



Palpite 3 - Primeiro a Marcar: Légia Varsóvia - odd pagando 1.90 na Novibet



Considerando o momento dos times e o equilíbrio do confronto, vale atenção tanto para mercado de gols quanto para alternativas mais conservadoras.

Empate Anula Aposta: Légia Varsóvia - odd pagando 1.80

Mesmo jogando fora, o Légia chega mais confiante. Apostar no time polonês traz segurança sem abrir mão de uma odd interessante.

Além disso, trata-se de um clube mais acostumado com partidas internacionais. Mesmo pressionado por jogar em casa, o Baník pode não ter força para vencer.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.95

Esse é um daqueles confrontos com chance real de jogo aberto. O Baník precisa se lançar ao ataque, e o Légia tem qualidade para explorar os espaços.

Mesmo que o placar fique apertado, a tendência é que o duelo tenha ao menos três gols, especialmente se sair um gol cedo.

Primeiro a Marcar: Légia Varsóvia - odd pagando 1.90

O Légia deve começar mais focado e tem capacidade de aproveitar qualquer erro do time tcheco. Se sair na frente, pode controlar melhor a partida.

O mercado de primeiro a marcar costuma oferecer boas oportunidades, e esse parece ser o caso.

Baník Ostrava x Légia Varsóvia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber de Baník Ostrava x Légia Varsóvia:



⚽️ Confronto: Baník Ostrava x Légia Varsóvia - Liga Europa



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vítkovice Aréna, Rep. Tcheca



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Baník Ostrava x Légia Varsóvia: Escalações

Escalação provável de Baník Ostrava: Dominik Holec; David Buchta, Matej Chalus, Karel Pojezny; Patrick Kpozo, Tomás Rigo, Jiri Boula, Michal Kohút, Matej Sin, Ewerton; Erik Prekop.

Escalação provável de Légia Varsóvia: Kacper Tobiasz; Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Rafal Augustyniak, Vahan Bichakhchyan, Juergen Elitim; Bartosz Kapustka, Patryk Kun, Pawel Wszolek; Marc Gual, Ryoya Morishita.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.