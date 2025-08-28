- V
Baník Ostrava x Celje: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08
Baník Ostrava x Celje: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Baník Ostrava e Celje se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida começa às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, em Ostrava, na República Tcheca, em confronto que vale vaga na fase de liga.
O Baník Ostrava conta com o apoio da torcida para reverter e chegar à vantagem na eliminatória após derrota no reduto do Celje.
Já o time da Eslovênia aposta em sua consistência tática para surpreender fora de casa e segurar a vantagem do jogo de ida no qual venceu 1 a 0.
Baník Ostrava x Celje: Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (não)
Esses palpites refletem a expectativa de confronto equilibrado e com placar mais baixo.
Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)
Com o fator casa a seu favor, o Baník Ostrava deve evitar a derrota. O mercado de 1X oferece segurança.
Menos de 2.5 gols na partida
A tendência é de duelo truncado e com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.
Ambas equipes marcam (não)
A possibilidade de apenas um time balançar as redes é alta. O mercado de ambas marcam - não pode ser uma boa escolha.
Baník Ostrava x Celje: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Baník Ostrava x Celje - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, Ostrava, Rep. Tcheca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Baník Ostrava x Celje: Escalações prováveis
Baník Ostrava: Dominik Holec; Alex Munksgaard, David Lischka, Matej Chalus, Karel Pojezny; Christ Tiéhi, Jiri Boula, Dennis Owusu, Christián Frydek; Daniel Holzer, Ladislav Almási.
Celje: Zan Luk Leban; Juanjo Nieto, Zan Karnicnik, Matija Boben, Artemijus Tutyskinas; Papa Mustapha, Ivica Vidovic, Florjan Jevsenak, Mario Kvesić; Danijel Sturm, Matej Poplatnik.
Baník Ostrava x Celje: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Baník Ostrava x Celje: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Baník Ostrava x Celje: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
