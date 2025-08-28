Baník Ostrava x Celje: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Baník Ostrava x Celje: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Baník Ostrava e Celje se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida começa às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, em Ostrava, na República Tcheca, em confronto que vale vaga na fase de liga.

O Baník Ostrava conta com o apoio da torcida para reverter e chegar à vantagem na eliminatória após derrota no reduto do Celje.

Já o time da Eslovênia aposta em sua consistência tática para surpreender fora de casa e segurar a vantagem do jogo de ida no qual venceu 1 a 0.

Baník Ostrava x Celje: Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (não)





Esses palpites refletem a expectativa de confronto equilibrado e com placar mais baixo.

Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)

Com o fator casa a seu favor, o Baník Ostrava deve evitar a derrota. O mercado de 1X oferece segurança.

Menos de 2.5 gols na partida

A tendência é de duelo truncado e com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.

Ambas equipes marcam (não)

A possibilidade de apenas um time balançar as redes é alta. O mercado de ambas marcam - não pode ser uma boa escolha.

Baník Ostrava x Celje: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Baník Ostrava x Celje - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, Ostrava, Rep. Tcheca



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Baník Ostrava x Celje: Escalações prováveis

Baník Ostrava: Dominik Holec; Alex Munksgaard, David Lischka, Matej Chalus, Karel Pojezny; Christ Tiéhi, Jiri Boula, Dennis Owusu, Christián Frydek; Daniel Holzer, Ladislav Almási.

Celje: Zan Luk Leban; Juanjo Nieto, Zan Karnicnik, Matija Boben, Artemijus Tutyskinas; Papa Mustapha, Ivica Vidovic, Florjan Jevsenak, Mario Kvesić; Danijel Sturm, Matej Poplatnik.