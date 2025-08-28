Assine UOL
Baník Ostrava
UEFA Europa Conference League - World Wide
Městský stadion - Vítkovice Aréna
Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Baník Ostrava x Celje: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Baník Ostrava x Celje: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Baník Ostrava e Celje se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida começa às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, em Ostrava, na República Tcheca, em confronto que vale vaga na fase de liga.


O Baník Ostrava conta com o apoio da torcida para reverter e chegar à vantagem na eliminatória após derrota no reduto do Celje.


Já o time da Eslovênia aposta em sua consistência tática para surpreender fora de casa e segurar a vantagem do jogo de ida no qual venceu 1 a 0.


Baník Ostrava x Celje: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (não)




Esses palpites refletem a expectativa de confronto equilibrado e com placar mais baixo.


Dupla Chance: Baník Ostrava ou Empate (1X)


Com o fator casa a seu favor, o Baník Ostrava deve evitar a derrota. O mercado de 1X oferece segurança.


Menos de 2.5 gols na partida


A tendência é de duelo truncado e com poucas chances claras. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.


Ambas equipes marcam (não)


A possibilidade de apenas um time balançar as redes é alta. O mercado de ambas marcam - não pode ser uma boa escolha.


Baník Ostrava x Celje: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Baník Ostrava x Celje - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mestsky Vítkovice Aréna, Ostrava, Rep. Tcheca

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Baník Ostrava x Celje: Escalações prováveis


Baník Ostrava: Dominik Holec; Alex Munksgaard, David Lischka, Matej Chalus, Karel Pojezny; Christ Tiéhi, Jiri Boula, Dennis Owusu, Christián Frydek; Daniel Holzer, Ladislav Almási.


Celje: Zan Luk Leban; Juanjo Nieto, Zan Karnicnik, Matija Boben, Artemijus Tutyskinas; Papa Mustapha, Ivica Vidovic, Florjan Jevsenak, Mario Kvesić; Danijel Sturm, Matej Poplatnik.

Baník Ostrava x Celje: Palpite do Dia

Baník Ostrava Vence
2
Baník Ostrava x Celje: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Baník Ostrava x Celje: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Celje
1 - 0
Baník Ostrava

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

