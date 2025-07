Ballyclare Comrades x Ballymena United: Palpite, Onde Assistir, Escalações

Ballyclare Comrades x Ballymena United: Confira os palpites para o jogo amistoso desta terça-feira. Saiba também onde assistir ao vivo via streaming e as escalações oficiais, perto do início do jogo.

Ficha de Jogo Ballyclare Comrades x Ballymena



ℹ️ Jogo: Ballyclare Comrades x Ballymena United



📅 Data: 22 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Dixon Park



Palpite para o Ballyclare Comrades x Ballymena United



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Ballyclare Comrades x Ballymena United: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.