Ballkani x Shamrock Rovers: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Ballkani x Shamrock Rovers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ballkani e Shamrock Rovers se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, pela fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA. O jogo será disputado no Estádio Suva Reka City, no Kosovo, às 15h30 (horário de Brasília).

Ballkani x Shamrock Rovers Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Mais de 1.5 gols no total – odd pagando 1.55 na Bet365







Dupla chance: Ballkani ou empate – odd pagando 1.66 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00 na Novibet





As odds estão balanceadas para um jogo equilibrado. Os palpites abaixo buscam explorar o contexto de um confronto eliminatório entre equipes de níveis similares, com leve vantagem para quem joga em casa.

Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.55

Essa é uma linha conservadora e muito comum em partidas de ida ou volta em torneios europeus. Mesmo com jogos mais estudados, é provável que tenhamos pelo menos dois gols, seja pelo desgaste defensivo ou pela necessidade de resultado.

Dupla chance: Ballkani ou empate – odd pagando 1.66

Jogando no Kosovo, o Ballkani costuma ser forte. A torcida empurra e o time tende a buscar o gol logo nos primeiros minutos. A aposta na dupla chance protege o palpite contra uma vitória do Shamrock, mas ainda garante retorno em caso de empate ou triunfo dos mandantes.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00

Como se trata de confronto decisivo, as duas equipes devem arriscar ao longo do jogo. O Ballkani tende a pressionar em casa, mas o Shamrock tem peças ofensivas que podem explorar os espaços, principalmente na transição.

Ballkani x Shamrock Rovers: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Ballkani x Shamrock Rovers



ℹ️ Jogo: Ballkani x Shamrock Rovers pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Suva Reka City, Kosovo



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Ballkani x Shamrock Rovers: Escalações prováveis

Ballkani: Adnan Golubovic; Geralb Smajli, Ivica Batarelo, Bajram Jashanica, Arbër Potoku; Ardit Deliu, Albert Diene, Giovanni, Bleart Tolaj; Sunday Adetunji, Almir Kryeziu.

Shamrock Rovers: Ed McGinty; Josh Honohan, Lee Grace, Dan Cleary, Roberto Lopes; Danny Grant, Daniel Mandroiu, Matt Healy, Dylan Watts; Aaron McEneff, Rory Gaffney.