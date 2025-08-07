Assine UOL
Ballkani
UEFA Europa Conference League - World Wide
Shamrock Rovers
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Ballkani x Shamrock Rovers: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Ballkani x Shamrock Rovers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ballkani e Shamrock Rovers se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, pela fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA. O jogo será disputado no Estádio Suva Reka City, no Kosovo, às 15h30 (horário de Brasília).


Ballkani x Shamrock Rovers Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Mais de 1.5 gols no totalodd pagando 1.55 na Bet365




  • Dupla chance: Ballkani ou empateodd pagando 1.66 na Superbet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 2.00 na Novibet




As odds estão balanceadas para um jogo equilibrado. Os palpites abaixo buscam explorar o contexto de um confronto eliminatório entre equipes de níveis similares, com leve vantagem para quem joga em casa.


Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.55


Essa é uma linha conservadora e muito comum em partidas de ida ou volta em torneios europeus. Mesmo com jogos mais estudados, é provável que tenhamos pelo menos dois gols, seja pelo desgaste defensivo ou pela necessidade de resultado.


Dupla chance: Ballkani ou empate – odd pagando 1.66


Jogando no Kosovo, o Ballkani costuma ser forte. A torcida empurra e o time tende a buscar o gol logo nos primeiros minutos. A aposta na dupla chance protege o palpite contra uma vitória do Shamrock, mas ainda garante retorno em caso de empate ou triunfo dos mandantes.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00


Como se trata de confronto decisivo, as duas equipes devem arriscar ao longo do jogo. O Ballkani tende a pressionar em casa, mas o Shamrock tem peças ofensivas que podem explorar os espaços, principalmente na transição.


Ballkani x Shamrock Rovers: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Ballkani x Shamrock Rovers



  • ℹ️ Jogo: Ballkani x Shamrock Rovers pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Suva Reka City, Kosovo

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Ballkani x Shamrock Rovers: Escalações prováveis


Ballkani: Adnan Golubovic; Geralb Smajli, Ivica Batarelo, Bajram Jashanica, Arbër Potoku; Ardit Deliu, Albert Diene, Giovanni, Bleart Tolaj; Sunday Adetunji, Almir Kryeziu.


Shamrock Rovers: Ed McGinty; Josh Honohan, Lee Grace, Dan Cleary, Roberto Lopes; Danny Grant, Daniel Mandroiu, Matt Healy, Dylan Watts; Aaron McEneff, Rory Gaffney.

Ballkani x Shamrock Rovers: Palpite do Dia

Ballkani x Shamrock Rovers: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ballkani x Shamrock Rovers: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Shamrock Rovers
0 - 0
Ballkani

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ballkani
Empate
Shamrock Rovers

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

UOL - Admin

