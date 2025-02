Bahia x The Strongest Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Libertadores 25/02

Estatísticas de Bahia x The Strongest

O Bahia está invicto há 11 jogos na temporada

O The Strongest não venceu em nenhum dos 3 jogos oficiais da temporada até aqui e sofreu gol em todos

Em 7 dos últimos 9 jogos do The Strongest, foram vistos mais do que 2.5 gols

Já no lado do Bahia, foram vistos menos do que 2.5 gols em 5 dos últimos 7 jogos

O The Strongest viu mais do que 4.5 cartões em 5 dos seus últimos 7 jogos (combinando os dois times)

Em 4 dos últimos 5 jogos do Bahia, foram vistos menos do que 4.5 cartões

Prováveis escalações de Bahia x The Strongest

Os dois times devem entrar em campo com as seguintes formações:

⚽ Bahia : Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico : Rogério Ceni.

: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. : Rogério Ceni. ⚽ The Strongest: Rodrigo Banegas; Luiz Castro, Adrián Jusino, Pedraza e Supayabe; Moriceau, Joel Amoroso, Leonel Lopez e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero e Enrique Triverio. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Bahia x The Strongest: quem vai vencer? — Odds

As casas de apostas indicam o Bahia como favorito a vencer o jogo contra o The Strongest, nesta terça-feira (25/02). O time brasileiro tem 84% de probabilidade de vitória, contra 10% de chances de empate e apenas 6% de chances de vitória do time boliviano.