Bahia x Santos: Palpite, Odds +5, +12 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)
Confira palpite para Bahia e Santos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Bahia e Santos se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.
O Bahia é o 4º colocado, enquanto o Santos é o 15º. O confronto direto é fundamental para as aspirações de cada equipe na tabela.
Palpite para Bahia x Santos
- ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.50 na Esportes da Sorte
- ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.85 na Superbet
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.97 na Stake
1º Gol - Casa
O Bahia tem um desempenho ofensivo superior ao do Santos, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo contra 1.1 do adversário. Jogando em casa, o time baiano costuma ser ainda mais agressivo, buscando o ataque desde o início. A defesa do Santos tem se mostrado mais vulnerável, sofrendo em média 1.5 gols por partida. A combinação do fator casa e da superioridade ofensiva do Bahia aumenta a probabilidade de o time marcar o primeiro gol do jogo.
1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5
O Bahia possui um ataque forte e o Santos tem uma defesa que sofre muitos gols. Com a necessidade de vitória para se manter no G4, o Bahia deve pressionar o Santos desde o início. Os últimos jogos do Santos têm sido de placares altos, o que indica uma tendência para jogos abertos. O confronto entre os dois times, com o Bahia buscando a vitória e o Santos lutando contra o rebaixamento, pode resultar em um jogo com vários gols já na primeira etapa.
Ambos os times marcam - Sim
Apesar do Santos estar em uma posição desfavorável na tabela, a equipe tem um ataque razoável, com média de 1.1 gols marcados por jogo. O Bahia, por sua vez, tem um bom ataque, mas sua defesa também tem sofrido gols (0.9 por partida). O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que a maioria dos jogos tem sido com placares altos e com gols para os dois lados, como o 2x2 no último confronto.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Bahia x Santos - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 24/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Bahia x Santos
- 🎯 Marcar a qualquer momento - Willian Jose - Odd de 2.80 na Superbet
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.75 na Stake
- 🎯 Total de Cartões - Menos de 5.5 - Odd de 2.07 na Novibet
Palpite Odds Altas Bahia x Santos
- 🚀 Quando o 1º Gol Será marcado - 11-20 - Odd de 5.10 na Superbet
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.80 na Novibet
- 🚀 Resultado Correto - 3x1 - Odd de 12.53 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Bahia x Santos
Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.55 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.90 e 3.95. Já uma vitória do Santos é considerada a menos provável, com odds acima de 5.80.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Bahia x Santos:
- Vitória Bahia - Odd de 1.57 na Stake
- Empate - 3.90 na Stake
- Vitória Santos - 5.80 na Stake
Histórico entre Bahia x Santos
O histórico de confrontos diretos entre Bahia e Santos é de grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, o Santos venceu duas vezes, o Bahia venceu uma e houve dois empates. É importante notar o placar de 3x0 para o Santos em 2023, o que mostra que o time pode ser dominante em dias de boa atuação.
Últimos 5 jogos do Bahia
- ✅ Bahia 1x0 Ceará
- ❌ Corinthians 1x2 Bahia
- 🟡 Bahia 3x3 Fluminense
- 🟡 Retrô 0x0 Bahia
- 🟡 Sport 0x0 Bahia
Últimos 5 jogos do Santos
- ❌ Santos 0x6 Vasco
- ✅ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ Santos 3x1 Juventude
- 🟡 Sport 2x2 Santos
- ❌ Santos 1x2 Internacional
Bahia x Santos: Palpite do Dia
Bahia x Santos: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bahia x Santos: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
