Bahia x Retrô: Palpite, Odds Altas +18 e Onde Assistir Copa do Brasil - 30/07

Bahia x Retrô: Palpite, análises e odds para o duelo das oitavas da Copa do Brasil 2025. Saiba onde assistir.

O Bahia recebe o Retrô nesta quarta-feira, 30 de julho, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece às 19h30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e terá transmissão exclusiva pelo PrimeVideo.

O Bahia busca fazer valer o mando de campo para construir uma boa vantagem, enquanto o Retrô tenta surpreender e levar um resultado positivo para o jogo de volta.

Confira nosso palpite para Bahia x Retrô, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites de Bahia x Retrô: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Copa do Brasil 2025, analisamos o desempenho de Bahia e Retrô para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



Resultado Final: Bahia - Odd de 1.25 na Superbet



Ambos Marcam: Não - Odd de 1.61 na Novibet



Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.80 na Esportes da Sorte



Palpites Alternativos Bahia x Retrô

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Bahia x Retrô. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de cartões e escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: Bahia -1.5 - Odd de 1.83 na Novibet



Total de Escanteios – Acima de 9.5 - Odd de 1.90 na Superbet



Resultado Exato: 2-0 para o Bahia - Odd de 6.00 na Stake



Palpites de Odds Baixas Bahia x Retrô

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Copa do Brasil para oferecer opções seguras.



Bahia vence e Mais de 1.5 gols - Odd de 1.40 na Stake



Primeiro Time a Marcar: Bahia - Odd de 1.25 na Novibet



Bahia marca em ambos os tempos - Sim - Odd de 2.00 na Superbet



Palpites de Odds Médias Bahia x Retrô

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Bahia vence por 3 gols de diferença - Odd de 3.50 na Esportes da Sorte



Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 4.70 na Superbet



Ambas as equipes marcam e Bahia vence: Não - Odd de 2.20 na Novibet



Palpites de Odds Altas Bahia x Retrô

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos.

Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Resultado Correto: 3-0 para o Bahia - Odd de 7.00 na Superbet



Primeiro Gol do Jogo: Bahia e placar final 2-0 - Odd de 8.00 na Novibet



Jogador para marcar 3 ou mais gols - Willian José - Odd de 18.90 na Stake



Informações do Jogo: Bahia x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Bahia x Retrô - Copa do Brasil

Bahia x Retrô - Copa do Brasil

Data: 30/07/2025

30/07/2025

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Arena Fonte Nova, Salvador

Transmissão: PrimeVideo (streaming)



Como Bahia e Retrô Chegam Para o Confronto

O Bahia chega para as oitavas de final da Copa do Brasil com um desempenho muito sólido na competição, ostentando 0 gols sofridos. Além disso, a equipe tem sido bastante ofensiva, com uma média de 7.5 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol por partida, mostrando seu poder de criação de jogadas.

Com 5.5 escanteios por jogo, o Bahia pressiona seus adversários e busca constantemente o gol. A equipe está em boa fase e tem demonstrado muita consistência tática, sem desfalques importantes por lesões ou suspensões, o que fortalece sua campanha na Copa do Brasil.

O Retrô, por sua vez, enfrenta um desafio considerável contra o Bahia. A equipe tem uma média de 1.0 gol sofrido por jogo, o que indica uma defesa mais vulnerável em comparação ao seu adversário.

Ofensivamente, o Retrô tem uma média de 6.3 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, números que mostram que a equipe também busca o ataque, mas precisa de mais efetividade.

Com 4.3 escanteios por partida, o Retrô tenta criar oportunidades, mas terá que superar a forte defesa do Bahia. O time pernambucano sabe que terá que jogar de forma estratégica e aproveitar as poucas chances que surgirem para tentar um resultado positivo fora de casa e levar a decisão para o jogo de volta.