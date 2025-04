Bahia x Mirassol Palpite: Onde Assistir, Escalações e Estatísticas - Série A

Dia 13 de abril, às 16h00 (horário de Brasília), a Arena Fonte Nova recebe um confronto de arrepiar entre Bahia e Mirassol, válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O jogo marca o primeiro encontro entre os times na elite do futebol brasileiro, com o Tricolor baiano buscando sua primeira vitória no campeonato e o recém-promovido Mirassol tentando escapar da zona de rebaixamento.

O Bahia chega motivado pela vitória na Libertadores contra o Nacional-URU, enquanto o Mirassol vem de um empate sofrido contra o Fortaleza. Com times em momentos distintos, o duelo promete ser um teste de força entre a experiência do Bahia e a resistência do time paulista.