Bahia x Juventude: Palpite e Onde Assistir - Brasileirão Série A - 27/07

Bahia e Juventude se enfrentam neste domingo, 27 de julho, às 18h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor Baiano tenta manter a boa fase na competição nacional depois de ser eliminado na Sul-Americana. A equipe é a 6ª colocada, enquanto o Juventude segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Confira nosso palpite para Bahia x Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. A partida será transmitida pelo Premiere.

Palpites Bahia x Juventude - Série A 2025



Palpite 1: Total de chutes a Gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.65 na Stake

- Odd de 1.65 na Stake

Palpite 2: 1º Tempo - Resultado - Bahia - Odd de 1.78 na Esportes da Sorte

- Odd de 1.78 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Juventude Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 1.82 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Total de chutes a gol – Mais de 8.5



Esse confronto promete ser movimentado. O Bahia tem média alta de finalizações jogando em casa, enquanto o Juventude costuma ceder muitos chutes atuando fora. A linha de 8.5 é acessível considerando o estilo ofensivo do Bahia e a necessidade do Juventude de buscar o resultado.

Palpite 2: 1º Tempo – Resultado: Bahia

O Bahia tem sido muito forte jogando em casa, especialmente nos primeiros 45 minutos. Contra adversários tecnicamente inferiores, como é o caso do Juventude fora de casa, o time baiano costuma pressionar desde o início e já sair na frente ainda no primeiro tempo.

Palpite 3: Juventude Total de Gols – Menos de 0.5

O Juventude tem uma média ofensiva muito baixa fora de casa, e enfrentará uma das defesas mais sólidas como mandante. A aposta no “Juventude não marca” ganha força pelo contexto do jogo, com provável domínio do Bahia e poucas oportunidades claras para o time visitante.

Odds atualizadas: quem ganha?

As principais casas apontam o Bahia como favorito, a equipe de Salvador tem 70% de probabilidade de vencer. E isso se reflete nas odds para o Resultado Final da partida, confira a seguir:



Vitória do Bahia - Odd de1.36 na Novibet



Empate - Odd de 4.90 na Novibet



Vitória do Juventude - Odd de 9.00 na Novibet



Essas possibilidades são calculadas com base nas odds pagas pelas casas de apostas.

Últimas notícias do Bahia

O Bahia volta as atenções para o Campeonato Brasileiro depois de ser eliminado na Sul-Americana fora de casa pelo América de Cali, com uma derrota de 2x0. A equipe do técnico Rogério Ceni venceu 4 das últimas 5 partidas na Série A.

Últimos 5 jogos do Bahia



❌ América de Cali 2x0 Bahia



⚪ Fortaleza 1x1 Bahia



⚪ Bahia 0x0 América de Cali



✅ Bahia 2x1 Atlético-MG



✅ Bahia 2x1 Fortaleza



Últimas notícias do Juventude

O Juventude segue a luta contra o rebaixamento. A equipe só conseguiu vencer um jogo dos últimos 5, e por isso segue distante de sair das últimas posições da competição.

Últimos 5 jogos do Juventude



❌ Juventude 0x1 São Paulo



❌ Cruzeiro 4x0 Juventude



✅ Juventude 2x0 Sport



❌ Juventude 0x2 Grêmio



❌ RB Bragantino 1x0 Juventude



Últimos confrontos entre Bahia x Juventude



09/112024 - Juventude 2x1 Bahia



04/072024 - Bahia 2x0 Juventude



30/10/2021 - Juventude 0x0 Bahia



07/072021 - Bahia 1x0 Juventude



Estatísticas de Bahia e Juventude no Brasileirão 2025



Bahia média de gols sofridos por jogo: 0.9



Juventude média de gols sofridos por jogo: 2.1



Bahia média de chutes certos no gol: 3.6



Juventude média de chutes certos no gol: 2.6



Bahia média de escanteios por jogo: 4.6



Juventude média de escanteios por jogo: 3.1



Cartões por jogo (Amarelos / Vermelhos): Bahia 2.4 / 0.2; Juventude 2.6 / 0.0



Onde Assistir Bahia x Juventude ao Vivo?

A partida será transmitida pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília), direto da Arena Fonte Nova.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Bahia x Juventude – 17ª rodada Brasileirão



🗓️ Data: 27/07/2025



⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Fonte Nova



📺 Transmissão: Premiere



Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável).