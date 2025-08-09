Bahia x Fluminense: Palpite Odds Altas +4, +7, Onde Assistir, Série A 2025 (09/08)

Bahia x Fluminense: veja o palpite com odds altas +4, +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 09/08, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Bahia está em 4º na competição com 29 pontos, enquanto o Fluminense aparece na 9ª colocação, com 23. O time baiano tenta manter a posição no G-4 em um jogo em que atua como mandante, onde tem excelente aproveitamento. Já o Tricolor das Laranjeiras busca encostar no G-6.

Bahia x Fluminense Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



Para as apostas em Bahia x Fluminense, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do Brasileirão 2025.

🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.55

A análise dos números mostra um padrão de placares mais fechados, especialmente nos jogos do Bahia. O time teve menos de 2,5 gols em 60% de suas partidas até aqui. O Fluminense reforça esse cenário com 60% dos jogos abaixo dessa linha.

Apesar da boa campanha do Bahia, a equipe vem de um recente empate sem gols e enfrenta um adversário que também apresenta desempenho defensivo sólido fora de casa. A tendência é de um jogo equilibrado e com poucas chances claras.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Bahia 2-1 - odd pagando 8.60

Apostar no placar exato 2 a 1 para o Bahia pode render bem. O time baiano tem ótimo desempenho em casa: média de 1,63 gols marcados, além de vencer em 75% das vezes quando abre o placar.

Do outro lado, o Fluminense sofreu gols em 75% dos jogos fora e já perdeu para equipes da parte de cima da tabela. A combinação desses dados sugere que o time da casa pode vencer por margem apertada.

💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 2.10

Apesar do equilíbrio defensivo do Bahia, o confronto com o Fluminense costuma ter gols para os dois lados. O histórico recente entre eles mostra isso: 4 dos últimos 6 jogos tiveram gols de ambas as equipes.

Além disso, os dois times marcaram em média mais de 1 gol por partida em suas últimas cinco apresentações. O contexto do confronto indica chance razoável de ambos balançarem as redes.

Bahia x Fluminense: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Bahia x Fluminense ao vivo no SporTV e no Premiere. O jogo começa às 21h00, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Tudo o que você precisa saber de Bahia x Fluminense:



⚽️ Confronto: Bahia x Fluminense - Brasileirão Série A 2025

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador

📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere



Bahia x Fluminense: Últimos 5 jogos entre os times



04/08/2024 - Fluminense 1-0 Bahia (Série A 2024)



16/04/2024 - Bahia 2-1 Fluminense (Série A 2024)



31/10/2023 - Bahia 1-0 Fluminense (Série A 2023)



24/06/2023 - Fluminense 2-1 Bahia (Série A 2023)



05/12/2021 - Bahia 2-0 Fluminense (Série A 2021)



Bahia x Fluminense: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Bahia tem cerca de 50,8% de chance de vitória, jogando em casa. O Fluminense corre por fora, com 24,4% de chances, enquanto o empate tem 30,7% de probabilidade.