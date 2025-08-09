Assine UOL
Serie A - Brazil
Fluminense
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
Bahia x Fluminense: Palpite Odds Altas +4, +7, Onde Assistir, Série A 2025 (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Bahia x Fluminense: veja o palpite com odds altas +4, +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 09/08, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2025.


A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.


O Bahia está em 4º na competição com 29 pontos, enquanto o Fluminense aparece na 9ª colocação, com 23. O time baiano tenta manter a posição no G-4 em um jogo em que atua como mandante, onde tem excelente aproveitamento. Já o Tricolor das Laranjeiras busca encostar no G-6.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Bahia x Fluminense Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.55 na Superbet

  • ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Bahia 2-1 - odd pagando 8.60 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 2.10 na Betnacional


Para as apostas em Bahia x Fluminense, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do Brasileirão 2025.


🔥 Palpite 1. Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.55


A análise dos números mostra um padrão de placares mais fechados, especialmente nos jogos do Bahia. O time teve menos de 2,5 gols em 60% de suas partidas até aqui. O Fluminense reforça esse cenário com 60% dos jogos abaixo dessa linha.


Apesar da boa campanha do Bahia, a equipe vem de um recente empate sem gols e enfrenta um adversário que também apresenta desempenho defensivo sólido fora de casa. A tendência é de um jogo equilibrado e com poucas chances claras.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Bahia 2-1 - odd pagando 8.60


Apostar no placar exato 2 a 1 para o Bahia pode render bem. O time baiano tem ótimo desempenho em casa: média de 1,63 gols marcados, além de vencer em 75% das vezes quando abre o placar.


Do outro lado, o Fluminense sofreu gols em 75% dos jogos fora e já perdeu para equipes da parte de cima da tabela. A combinação desses dados sugere que o time da casa pode vencer por margem apertada.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 2.10


Apesar do equilíbrio defensivo do Bahia, o confronto com o Fluminense costuma ter gols para os dois lados. O histórico recente entre eles mostra isso: 4 dos últimos 6 jogos tiveram gols de ambas as equipes.


Além disso, os dois times marcaram em média mais de 1 gol por partida em suas últimas cinco apresentações. O contexto do confronto indica chance razoável de ambos balançarem as redes.


Bahia x Fluminense: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Bahia x Fluminense ao vivo no SporTV e no Premiere. O jogo começa às 21h00, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador.


Tudo o que você precisa saber de Bahia x Fluminense:



  • ⚽️ Confronto: Bahia x Fluminense - Brasileirão Série A 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)
    🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador

  • 📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere


Bahia x Fluminense: Últimos 5 jogos entre os times



  • 04/08/2024 - Fluminense 1-0 Bahia (Série A 2024)

  • 16/04/2024 - Bahia 2-1 Fluminense (Série A 2024)

  • 31/10/2023 - Bahia 1-0 Fluminense (Série A 2023)

  • 24/06/2023 - Fluminense 2-1 Bahia (Série A 2023)

  • 05/12/2021 - Bahia 2-0 Fluminense (Série A 2021)


Bahia x Fluminense: Quem Ganha? - Melhores Odds


O Bahia tem cerca de 50,8% de chance de vitória, jogando em casa. O Fluminense corre por fora, com 24,4% de chances, enquanto o empate tem 30,7% de probabilidade.



  • 🏆 Bahia vence - odd 1.97 na Betnacional

  • ⚖️ Empate - odd 3.25 na Betnacional

  • 👀 Fluminense vence - odd 4.10 na Betnacional

Bahia x Fluminense: Palpite do Dia

Bahia x Fluminense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bahia x Fluminense: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Fluminense
0 - 0
Bahia
2024 Serie A
Fluminense
1 - 0
Bahia
2024 Serie A
Bahia
2 - 1
Fluminense
2023 Serie A
Bahia
1 - 0
Fluminense
2023 Serie A
Fluminense
2 - 1
Bahia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bahia
Empate
Fluminense

Jogo Responsável


Apostas esportivas são uma maneira de aumentar o entretenimento durante uma partida de futebol, nunca uma forma de ganhar renda extra. Não aposte valores que não possa perder e tampouco pense nas bets como uma maneira de ganhar a vida.


Jogue somente por diversão, com valores baixos e de um jeito controlado. Se sentir que está perdendo o controle, busque por ajuda profissional.


Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

