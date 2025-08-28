- V
Bahia x Fluminense Palpite: Onde Assistir, Odds e Escalações; Copa do Brasil (28/08)
Vem aí um grande duelo do futebol brasileiro, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Neste artigo, nós vamos falar dos palpites para o jogo entre Bahia e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, às 18:30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Bahia, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, busca uma boa vantagem para o jogo da volta. Já o Fluminense, que vive um momento de oscilação, precisa de um bom resultado para seguir forte na competição. As duas equipes têm estilo de jogo ofensivo e prometem uma partida com muitas emoções.
Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo, vê a nossa análise do momento de cada time e confere onde assistir ao jogo, assim como as prováveis escalações.
Palpites para o Jogo
A seguir, confira os três palpites que separamos para o jogo, com odds de referência.
- Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 gols - Odd 1.62
- Palpite 2. Empate Anula Aposta: Bahia - Odd 1.65
- Palpite 3. Intervalo/Final: Empate/Bahia - Odd 5.00
Este é um jogo de mata-mata, mas as equipes costumam ser ofensivas. O Bahia, por exemplo, tem uma média de 1.8 gols por jogo em casa. Já a média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4.
Acreditamos que o confronto terá mais de 2.5 gols, considerando a característica dos times de buscar o ataque. As defesas, por sua vez, têm deixado espaços. O Bahia sofreu 1.4 gols em média em seus últimos dez jogos em casa, e o Fluminense, 1.2 fora.
O Bahia tem um retrospecto favorável contra o Fluminense jogando em seus domínios, e o fator torcida deve ser decisivo. No mercado de Empate Anula Aposta, o time da casa tem uma odd de 1.65. Se a partida terminar em igualdade, você recebe o valor apostado de volta.
Para quem busca uma odd mais alta, o nosso palpite de Intervalo/Final (Empate/Bahia) tem um ótimo valor de 5.00. É comum que a partida seja disputada no primeiro tempo e o Bahia garanta a vitória na etapa final, com a força da torcida.
Como Chegam Bahia e Fluminense
Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feitas a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.
Momento do Bahia
O Bahia vem de uma vitória sobre o Vasco em casa, pelo Brasileirão, mostrando que está em boa fase. A equipe tem um desempenho ofensivo interessante, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo em casa. A defesa do time sofreu 1.4 gols em média nos últimos dez jogos.
A equipe, comandada por Rogério Ceni, costuma ser agressiva e buscar o resultado em casa. O apoio da torcida será fundamental para o time baiano em sua busca pela vitória neste jogo de ida.
Momento do Fluminense
O Fluminense vem de uma derrota para o Corinthians e uma vitória contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. O time, sob o comando de Renato Gaúcho, tem um estilo de jogo bem definido. A média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4 e a de gols sofridos é de 1.2.
A equipe carioca terá que se adaptar à pressão de jogar fora de casa. Com a ausência de alguns jogadores importantes, o Fluminense pode ter dificuldades para criar oportunidades de gol.
O que esperar da Partida
A partida promete ser bastante disputada. O Bahia, jogando em casa, deve dominar a posse de bola e buscar o ataque desde o início. O Fluminense, com um estilo mais reativo, deve usar a velocidade de seus jogadores no contra-ataque para tentar surpreender.
Pelo momento dos times e o fator campo, o Bahia tem uma pequena vantagem para a vitória. Acreditamos em um jogo com poucos gols e com um placar apertado.
Bahia x Fluminense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bahia x Fluminense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bahia x Fluminense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico Recente e Estatísticas
O retrospecto entre Bahia e Fluminense mostra jogos equilibrados, com pouca diferença no número de vitórias para cada lado. O Bahia, por sua vez, tem um bom desempenho em casa contra o time carioca.
Últimos 5 jogos do Bahia
- ✅ Bahia 2-0 Santos
- ✅ Bahia 1-0 Ceará
- ✅ Corinthians 1-2 Bahia
- 🟡 Bahia 3-3 Fluminense
- 🟡 Retrô 0-0 Bahia
Últimos 5 jogos do Fluminense
- ❌ Bragantino 4-2 Fluminense
- ✅ Fluminense 2-0 América
- ✅ Fluminense 2-1 Fortaleza
- ✅ América 1-2 Fluminense
- 🟡 Bahia 3-3 Fluminense
Confrontos Diretos Recentes
- Bahia 3-3 Fluminense (2025-08-10)
- Fluminense 1-1 Bahia (2024-11-20)
- Bahia 2-2 Fluminense (2024-08-01)
- Fluminense 3-1 Bahia (2024-05-19)
- Bahia 1-0 Fluminense (2023-11-22)
Onde Assistir ao Vivo
O clássico entre Bahia e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).
Ficha do jogo:
- Jogo: Bahia x Fluminense
- Data: 28/08/2025
- Horário: 18:30 (Horário de Brasília)
- Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador
- Onde assistir: Premiere e Sportv
Agora você tem tudo o que precisa para fazer suas apostas neste jogo. Nossa dica principal é investir no mercado de Abaixo de 2.5 Gols, pois o jogo será tenso e com poucas oportunidades de gol.
Lembre-se, apostas esportivas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.
