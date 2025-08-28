Assine UOL
Bahia
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
Copa Do Brasil - Brazil
Arena Fonte Nova
Fluminense
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3
2
4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.28
x
2.96
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.95
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
2.9
2
4.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 18:11

Bahia x Fluminense Palpite: Onde Assistir, Odds e Escalações; Copa do Brasil (28/08)

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Vem aí um grande duelo do futebol brasileiro, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Neste artigo, nós vamos falar dos palpites para o jogo entre Bahia e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, às 18:30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador.


O Bahia, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, busca uma boa vantagem para o jogo da volta. Já o Fluminense, que vive um momento de oscilação, precisa de um bom resultado para seguir forte na competição. As duas equipes têm estilo de jogo ofensivo e prometem uma partida com muitas emoções.


Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo, vê a nossa análise do momento de cada time e confere onde assistir ao jogo, assim como as prováveis escalações.


Palpites para o Jogo


A seguir, confira os três palpites que separamos para o jogo, com odds de referência.



  • Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 gols - Odd 1.62

  • Palpite 2. Empate Anula Aposta: Bahia - Odd 1.65

  • Palpite 3. Intervalo/Final: Empate/Bahia - Odd 5.00


Este é um jogo de mata-mata, mas as equipes costumam ser ofensivas. O Bahia, por exemplo, tem uma média de 1.8 gols por jogo em casa. Já a média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4.


Acreditamos que o confronto terá mais de 2.5 gols, considerando a característica dos times de buscar o ataque. As defesas, por sua vez, têm deixado espaços. O Bahia sofreu 1.4 gols em média em seus últimos dez jogos em casa, e o Fluminense, 1.2 fora.


O Bahia tem um retrospecto favorável contra o Fluminense jogando em seus domínios, e o fator torcida deve ser decisivo. No mercado de Empate Anula Aposta, o time da casa tem uma odd de 1.65. Se a partida terminar em igualdade, você recebe o valor apostado de volta.


Para quem busca uma odd mais alta, o nosso palpite de Intervalo/Final (Empate/Bahia) tem um ótimo valor de 5.00. É comum que a partida seja disputada no primeiro tempo e o Bahia garanta a vitória na etapa final, com a força da torcida.


Como Chegam Bahia e Fluminense


Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feitas a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.


Momento do Bahia


O Bahia vem de uma vitória sobre o Vasco em casa, pelo Brasileirão, mostrando que está em boa fase. A equipe tem um desempenho ofensivo interessante, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo em casa. A defesa do time sofreu 1.4 gols em média nos últimos dez jogos.


A equipe, comandada por Rogério Ceni, costuma ser agressiva e buscar o resultado em casa. O apoio da torcida será fundamental para o time baiano em sua busca pela vitória neste jogo de ida.


Momento do Fluminense


O Fluminense vem de uma derrota para o Corinthians e uma vitória contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. O time, sob o comando de Renato Gaúcho, tem um estilo de jogo bem definido. A média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4 e a de gols sofridos é de 1.2.


A equipe carioca terá que se adaptar à pressão de jogar fora de casa. Com a ausência de alguns jogadores importantes, o Fluminense pode ter dificuldades para criar oportunidades de gol.


O que esperar da Partida


A partida promete ser bastante disputada. O Bahia, jogando em casa, deve dominar a posse de bola e buscar o ataque desde o início. O Fluminense, com um estilo mais reativo, deve usar a velocidade de seus jogadores no contra-ataque para tentar surpreender.


Pelo momento dos times e o fator campo, o Bahia tem uma pequena vantagem para a vitória. Acreditamos em um jogo com poucos gols e com um placar apertado.

Ver mais Ver menos

Bahia x Fluminense: Palpite do Dia

Bahia Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Paris FC - Metz
1
2
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
1
1.64
Brighton - Manchester City
2
1.85
Múltipla
6.07
x
Aposta
20
=
Ganhos
121.36
Apostar agora

Bahia x Fluminense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bahia x Fluminense: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Fluminense
0 - 0
Bahia
2025 Copa Do Brasil
Fluminense
0 - 0
Bahia
2025 Serie A
Bahia
3 - 3
Fluminense
2024 Serie A
Fluminense
1 - 0
Bahia
2024 Serie A
Bahia
2 - 1
Fluminense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bahia
Empate
Fluminense

Histórico Recente e Estatísticas


O retrospecto entre Bahia e Fluminense mostra jogos equilibrados, com pouca diferença no número de vitórias para cada lado. O Bahia, por sua vez, tem um bom desempenho em casa contra o time carioca.


Últimos 5 jogos do Bahia



  • ✅ Bahia 2-0 Santos

  • ✅ Bahia 1-0 Ceará

  • ✅ Corinthians 1-2 Bahia

  • 🟡 Bahia 3-3 Fluminense

  • 🟡 Retrô 0-0 Bahia


Últimos 5 jogos do Fluminense



  • ❌ Bragantino 4-2 Fluminense

  • ✅ Fluminense 2-0 América

  • ✅ Fluminense 2-1 Fortaleza

  • ✅ América 1-2 Fluminense

  • 🟡 Bahia 3-3 Fluminense


Confrontos Diretos Recentes



  • Bahia 3-3 Fluminense (2025-08-10)

  • Fluminense 1-1 Bahia (2024-11-20)

  • Bahia 2-2 Fluminense (2024-08-01)

  • Fluminense 3-1 Bahia (2024-05-19)

  • Bahia 1-0 Fluminense (2023-11-22)


Onde Assistir ao Vivo


O clássico entre Bahia e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).


Ficha do jogo:



  • Jogo: Bahia x Fluminense

  • Data: 28/08/2025

  • Horário: 18:30 (Horário de Brasília)

  • Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador

  • Onde assistir: Premiere e Sportv


Agora você tem tudo o que precisa para fazer suas apostas neste jogo. Nossa dica principal é investir no mercado de Abaixo de 2.5 Gols, pois o jogo será tenso e com poucas oportunidades de gol.


Lembre-se, apostas esportivas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

1899 Hoffenheim
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Eintracht Frankfurt
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Eintracht Frankfurt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Servette FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Shakhtar Donetsk
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E

Shakhtar Donetsk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lorient
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Lille
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Lorient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Galatasaray
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Rizespor
  • E
  • E
  • D
  • E
  • D

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Ajax
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Liverpool
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Arsenal
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D

Liverpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hamburger SV
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
FC St. Pauli
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Nantes
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Auxerre
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Nantes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte