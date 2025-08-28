Bahia x Fluminense Palpite: Onde Assistir, Odds e Escalações; Copa do Brasil (28/08)

Vem aí um grande duelo do futebol brasileiro, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Neste artigo, nós vamos falar dos palpites para o jogo entre Bahia e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, às 18:30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, busca uma boa vantagem para o jogo da volta. Já o Fluminense, que vive um momento de oscilação, precisa de um bom resultado para seguir forte na competição. As duas equipes têm estilo de jogo ofensivo e prometem uma partida com muitas emoções.

Nos próximos parágrafos, você confere três bons palpites para o jogo, vê a nossa análise do momento de cada time e confere onde assistir ao jogo, assim como as prováveis escalações.

Palpites para o Jogo

A seguir, confira os três palpites que separamos para o jogo, com odds de referência.



Palpite 1 . Total de Gols: Acima de 2.5 gols - Odd 1.62

Palpite 2 . Empate Anula Aposta: Bahia - Odd 1.65

Palpite 3. Intervalo/Final: Empate/Bahia - Odd 5.00



Este é um jogo de mata-mata, mas as equipes costumam ser ofensivas. O Bahia, por exemplo, tem uma média de 1.8 gols por jogo em casa. Já a média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4.

Acreditamos que o confronto terá mais de 2.5 gols, considerando a característica dos times de buscar o ataque. As defesas, por sua vez, têm deixado espaços. O Bahia sofreu 1.4 gols em média em seus últimos dez jogos em casa, e o Fluminense, 1.2 fora.

O Bahia tem um retrospecto favorável contra o Fluminense jogando em seus domínios, e o fator torcida deve ser decisivo. No mercado de Empate Anula Aposta, o time da casa tem uma odd de 1.65. Se a partida terminar em igualdade, você recebe o valor apostado de volta.

Para quem busca uma odd mais alta, o nosso palpite de Intervalo/Final (Empate/Bahia) tem um ótimo valor de 5.00. É comum que a partida seja disputada no primeiro tempo e o Bahia garanta a vitória na etapa final, com a força da torcida.

Como Chegam Bahia e Fluminense

Para fazer uma boa aposta, é importante analisar o momento de cada time para entender o cenário do jogo e as possibilidades. Afinal, apostas não devem ser feitas a esmo e você deve cuidar bem do seu dinheiro.

Momento do Bahia

O Bahia vem de uma vitória sobre o Vasco em casa, pelo Brasileirão, mostrando que está em boa fase. A equipe tem um desempenho ofensivo interessante, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo em casa. A defesa do time sofreu 1.4 gols em média nos últimos dez jogos.

A equipe, comandada por Rogério Ceni, costuma ser agressiva e buscar o resultado em casa. O apoio da torcida será fundamental para o time baiano em sua busca pela vitória neste jogo de ida.

Momento do Fluminense

O Fluminense vem de uma derrota para o Corinthians e uma vitória contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. O time, sob o comando de Renato Gaúcho, tem um estilo de jogo bem definido. A média de gols marcados do Fluminense fora de casa é de 1.4 e a de gols sofridos é de 1.2.

A equipe carioca terá que se adaptar à pressão de jogar fora de casa. Com a ausência de alguns jogadores importantes, o Fluminense pode ter dificuldades para criar oportunidades de gol.

O que esperar da Partida

A partida promete ser bastante disputada. O Bahia, jogando em casa, deve dominar a posse de bola e buscar o ataque desde o início. O Fluminense, com um estilo mais reativo, deve usar a velocidade de seus jogadores no contra-ataque para tentar surpreender.

Pelo momento dos times e o fator campo, o Bahia tem uma pequena vantagem para a vitória. Acreditamos em um jogo com poucos gols e com um placar apertado.