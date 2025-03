Bahia x Flamengo Palpite - Brasileirão Feminino - 27/03

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Bahia x Flamengo fazem um jogo disputado nessa segunda rodada do Brasileirão Feminino, mas com um leve favoritismo para o time Rubro-Negro. Afinal, o Flamengo segue como um dos principais clubes de futebol feminino do país.

Na primeira rodada, as jogadoras do Bahia viajaram até Porto Alegre e voltaram de lá com uma bela vitória por 3 a 2 sobre o Internacional.

Já o Flamengo, recebeu o São Paulo em casa e saiu derrotado por 1 a 0 em uma partida disputada e equilibrada.

Veja a seguir as explicações de cada um dos nossos palpites de Bahia x Flamengo!

🎯 Flamengo a frente do placar em qualquer momento & Flamengo vence ou empata - odd de 1.35 na Superbet

Esta aposta múltipla foi sugerida pela própria Superbet, com uma odd atrativa. Nela, se o Flamengo ficar a frente do placar a qualquer momento e não perder (ou seja, vencer ou empatar), o palpite é green.