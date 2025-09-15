Assine UOL
Bahia
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Cruzeiro
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.1
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.13
2
2.98
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.1
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3.1
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.09.2025 às 11:39

Bahia x Cruzeiro: veja os melhores palpites para o jogo da 23ª rodada do Brasileirão

Publicado
15.09.2025
Atualizado em
15.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 15 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e terá transmissão do SporTV e Premiere.


Confira palpite para Bahia e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Bahia é o 4º colocado, enquanto o Cruzeiro é o 2º, o que promete um confronto direto no topo da tabela. As duas equipes fazem campanhas surpreendentes na competição, e o jogo promete ser um teste de força.


Palpite para Bahia x Cruzeiro



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet

  • ⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.88 na Stake

  • ⚽ 1º Tempo - 1X2 - Bahia - Odd de 3.00 na Superbet


Total de Gols - Menos de 2.5


O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo em média apenas 0.7 gols por jogo. O Bahia, por sua vez, tem uma defesa sólida, sofrendo em média 1.1 gols por partida.


Sendo um confronto direto no topo da tabela, a tendência é que o jogo seja mais cauteloso e estudado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. É provável que o placar não seja alto, e que a partida seja decidida por detalhes.


Gol em ambos os tempos - Sim


Apesar da tendência para um placar baixo, as duas equipes têm ataques eficientes e com capacidade de marcar. O Bahia tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Cruzeiro tem 1.6.


O histórico de confrontos diretos mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Gol em ambos os tempos" uma opção com boas chances de acontecer.


1º Tempo - 1X2 - Bahia


O Bahia, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol (4.0 contra 4.9). O time baiano tem um estilo de jogo mais agressivo e busca o ataque desde o início.


A aposta de o Bahia ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente se a equipe aproveitar a pressão da torcida para marcar.


Ficha da Partida



  • Jogo: Bahia x Cruzeiro - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 15/09/2025

  • 🕡 Horário: 20h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador

  • 📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere


Palpite Alternativo Bahia x Cruzeiro



  • 🎯 Alcance de gols - 2-3 - Odd de 1.95 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Não - Odd de 2.05 na Betnacional

  • 🎯 Marcar a qualquer momento - Willian José - Odd de 4.00 na Stake


Palpite Odds Altas Bahia x Cruzeiro



  • 🚀 Resultado Exato - 2x0 - Odd de 9.08 na Esportes da Sorte

  • 🚀 1º Tempo - Bahia Total - Mais de 1.5 - Odd de 8.48 na Betnacional

  • 🚀 Quando o 1º gol será marcado - 1-10 - Odd de 5.35 na Superbet


Quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro


Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.37 a 2.45.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Bahia é considerada a menos provável, com odds acima de 3.25


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro:



  • Vitória Bahia - Odd de 2.37 na Superbet

  • Empate - 3.05 na Superbet

  • Vitória Cruzeiro - 3.30 na Superbet


Histórico entre Bahia x Cruzeiro


O histórico de confrontos diretos entre Bahia e Cruzeiro nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Cruzeiro venceu duas vezes, o Bahia venceu duas e houve um empate.


Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do Bahia



  • ❌ Fluminense 2x0 Bahia (Copa do Brasil)

  • ✅ Bahia 5x0 Confiança (Copa do Nordeste)

  • ✅ Confiança 1x4 Bahia (Copa do Nordeste)

  • ❌ Mirassol 5x1 Bahia

  • ✅ Bahia 1x0 Fluminense


Últimos 5 jogos do Cruzeiro



  • ✅ Cruzeiro 2x0 Atlético-MG (Copa do Brasil)

  • ✅ Cruzeiro 1x0 São Paulo

  • ✅ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro

  • ✅ Cruzeiro 2x1 Internacional

  • 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro

Ver mais Ver menos

Bahia x Cruzeiro: Palpite do Dia

Cruzeiro Vence
Superbet logo
3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
CRB - Amazonas
1
1.83
Múltipla
1.83
x
Aposta
20
=
Ganhos
36.60
Apostar agora

Bahia x Cruzeiro: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bahia x Cruzeiro: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Cruzeiro
3 - 0
Bahia
2024 Serie A
Cruzeiro
1 - 1
Bahia
2024 Serie A
Bahia
4 - 1
Cruzeiro
2023 Serie A
Cruzeiro
3 - 0
Bahia
2023 Serie A
Bahia
2 - 2
Cruzeiro

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bahia
Empate
Cruzeiro

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte