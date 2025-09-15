Bahia x Cruzeiro: veja os melhores palpites para o jogo da 23ª rodada do Brasileirão

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 15 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e terá transmissão do SporTV e Premiere.

Confira palpite para Bahia e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Bahia é o 4º colocado, enquanto o Cruzeiro é o 2º, o que promete um confronto direto no topo da tabela. As duas equipes fazem campanhas surpreendentes na competição, e o jogo promete ser um teste de força.

Palpite para Bahia x Cruzeiro



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet



⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.88 na Stake



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Bahia - Odd de 3.00 na Superbet



Total de Gols - Menos de 2.5

O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo em média apenas 0.7 gols por jogo. O Bahia, por sua vez, tem uma defesa sólida, sofrendo em média 1.1 gols por partida.

Sendo um confronto direto no topo da tabela, a tendência é que o jogo seja mais cauteloso e estudado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. É provável que o placar não seja alto, e que a partida seja decidida por detalhes.

Gol em ambos os tempos - Sim

Apesar da tendência para um placar baixo, as duas equipes têm ataques eficientes e com capacidade de marcar. O Bahia tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Cruzeiro tem 1.6.

O histórico de confrontos diretos mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Gol em ambos os tempos" uma opção com boas chances de acontecer.

1º Tempo - 1X2 - Bahia

O Bahia, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol (4.0 contra 4.9). O time baiano tem um estilo de jogo mais agressivo e busca o ataque desde o início.

A aposta de o Bahia ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente se a equipe aproveitar a pressão da torcida para marcar.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Bahia x Cruzeiro - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

: Bahia x Cruzeiro - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 15/09/2025

: 15/09/2025

🕡 Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Arena Fonte Nova, Salvador

: Arena Fonte Nova, Salvador

📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere



Palpite Alternativo Bahia x Cruzeiro



🎯 Alcance de gols - 2-3 - Odd de 1.95 na Esportes da Sorte



🎯 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Não - Odd de 2.05 na Betnacional



🎯 Marcar a qualquer momento - Willian José - Odd de 4.00 na Stake



Palpite Odds Altas Bahia x Cruzeiro



🚀 Resultado Exato - 2x0 - Odd de 9.08 na Esportes da Sorte



🚀 1º Tempo - Bahia Total - Mais de 1.5 - Odd de 8.48 na Betnacional



🚀 Quando o 1º gol será marcado - 1-10 - Odd de 5.35 na Superbet



Quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro

Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.37 a 2.45.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Bahia é considerada a menos provável, com odds acima de 3.25

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro:



Vitória Bahia - Odd de 2.37 na Superbet



Empate - 3.05 na Superbet



Vitória Cruzeiro - 3.30 na Superbet



Histórico entre Bahia x Cruzeiro

O histórico de confrontos diretos entre Bahia e Cruzeiro nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Cruzeiro venceu duas vezes, o Bahia venceu duas e houve um empate.

Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.

Últimos 5 jogos do Bahia



❌ Fluminense 2x0 Bahia (Copa do Brasil)



✅ Bahia 5x0 Confiança (Copa do Nordeste)



✅ Confiança 1x4 Bahia (Copa do Nordeste)



❌ Mirassol 5x1 Bahia



✅ Bahia 1x0 Fluminense



Últimos 5 jogos do Cruzeiro