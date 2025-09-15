- D
Bahia x Cruzeiro: veja os melhores palpites para o jogo da 23ª rodada do Brasileirão
Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 15 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, e terá transmissão do SporTV e Premiere.
Confira palpite para Bahia e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Bahia é o 4º colocado, enquanto o Cruzeiro é o 2º, o que promete um confronto direto no topo da tabela. As duas equipes fazem campanhas surpreendentes na competição, e o jogo promete ser um teste de força.
Palpite para Bahia x Cruzeiro
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.61 na Superbet
- ⚽ Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.88 na Stake
- ⚽ 1º Tempo - 1X2 - Bahia - Odd de 3.00 na Superbet
Total de Gols - Menos de 2.5
O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo em média apenas 0.7 gols por jogo. O Bahia, por sua vez, tem uma defesa sólida, sofrendo em média 1.1 gols por partida.
Sendo um confronto direto no topo da tabela, a tendência é que o jogo seja mais cauteloso e estudado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. É provável que o placar não seja alto, e que a partida seja decidida por detalhes.
Gol em ambos os tempos - Sim
Apesar da tendência para um placar baixo, as duas equipes têm ataques eficientes e com capacidade de marcar. O Bahia tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Cruzeiro tem 1.6.
O histórico de confrontos diretos mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Gol em ambos os tempos" uma opção com boas chances de acontecer.
1º Tempo - 1X2 - Bahia
O Bahia, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol (4.0 contra 4.9). O time baiano tem um estilo de jogo mais agressivo e busca o ataque desde o início.
A aposta de o Bahia ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente se a equipe aproveitar a pressão da torcida para marcar.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Bahia x Cruzeiro - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 15/09/2025
- 🕡 Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador
- 📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere
Palpite Alternativo Bahia x Cruzeiro
- 🎯 Alcance de gols - 2-3 - Odd de 1.95 na Esportes da Sorte
- 🎯 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Não - Odd de 2.05 na Betnacional
- 🎯 Marcar a qualquer momento - Willian José - Odd de 4.00 na Stake
Palpite Odds Altas Bahia x Cruzeiro
- 🚀 Resultado Exato - 2x0 - Odd de 9.08 na Esportes da Sorte
- 🚀 1º Tempo - Bahia Total - Mais de 1.5 - Odd de 8.48 na Betnacional
- 🚀 Quando o 1º gol será marcado - 1-10 - Odd de 5.35 na Superbet
Quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro
Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.37 a 2.45.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Bahia é considerada a menos provável, com odds acima de 3.25
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Bahia x Cruzeiro:
- Vitória Bahia - Odd de 2.37 na Superbet
- Empate - 3.05 na Superbet
- Vitória Cruzeiro - 3.30 na Superbet
Histórico entre Bahia x Cruzeiro
O histórico de confrontos diretos entre Bahia e Cruzeiro nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Cruzeiro venceu duas vezes, o Bahia venceu duas e houve um empate.
Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.
Últimos 5 jogos do Bahia
- ❌ Fluminense 2x0 Bahia (Copa do Brasil)
- ✅ Bahia 5x0 Confiança (Copa do Nordeste)
- ✅ Confiança 1x4 Bahia (Copa do Nordeste)
- ❌ Mirassol 5x1 Bahia
- ✅ Bahia 1x0 Fluminense
Últimos 5 jogos do Cruzeiro
- ✅ Cruzeiro 2x0 Atlético-MG (Copa do Brasil)
- ✅ Cruzeiro 1x0 São Paulo
- ✅ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro
- ✅ Cruzeiro 2x1 Internacional
- 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro
Bahia x Cruzeiro: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bahia x Cruzeiro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bahia x Cruzeiro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.