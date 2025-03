Bahia x Corinthians Palpite: Onde Ver, Hora, Escalações - Brasileirão - 30/03

A odd para o palpite do Bahia com mais finalizações é de 1.47 na Superbet. Toque no botão para pegar!

🎯 Chance Dupla: Bahia ou Empate & Mais de 2.5 gols - odd de 2.60 na Alfa

Os modelos matemáticos enxergam uma probabilidade de 46% do Bahia ganhar o jogo, com 16% de chances de empate e 26% chances do Corinthians vencer. Ou seja: somando as probabilidades de empate e de vitória do Timão, ainda é mais provável uma vitória do Esquadrão de Aço, o que indica uma abordagem segura com a aposta em Dupla Chance aqui.

Além disso, se considerarmos os últimos 28 jogos de Corinthians e Bahia, a média de gols é de 2,8 por partida. Isso sem falar, claro, no fato de que o Esquadrão de Aço marca em 90% dos seus jogos como mandante e o Timão também marca em 90% dos seus jogos como visitantes.

Assim, vemos um possível cenário para um jogo com mais de 2.5 gols e que termine com vantagem para o Bahia. A odd é de 2.60 na Alfa. Clique no botão a seguir para aproveitar!